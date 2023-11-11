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Пока спал в кабине: в Актюбинской области обокрали фуру

фура Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В Актюбинской области злоумышленник украл товар с фуры, пока водитель спал в кабине, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 10 ноября ночью: неизвестный взломал дверь в прицеп грузового авто и похитил 23 коробок мяса птицы по 16 кг каждая.

Грузовое авто Volvo было припарковано на обочине автодороги Астрахань-Актобе в близ поселка Ногайты Байганинского района. Водитель обнаружил пропажу товара только утром, когда проснулся.

фура

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Сотрудники полиции обнаружили похищенные коробки в салоне авто Volkswagen Sharan под управлением 42-летнего жителя ЗКО, мясо птицы изъяли.

По факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 188 УК РК ("Кража"). Подозреваемый водворен в ИВС.

Прокуроры Актобе при проверке расходования бюджетных средств выявили грубые нарушения законодательства о госзакупках. Они предотвратили нецелевое расходование государственных денег на 2,6 млрд тенге.

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