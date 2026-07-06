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Общество

Мошенники похитили почти 1 млрд тенге у жителей Шымкента

Интернет-мошенники в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 07:07 Фото: Zakon.kz
С начала 2026 года мошенники похитили почти млрд тенге у жителей третьего мегаполиса страны, сообщает Zakon.kz.

Все чаще горожане становятся жертвами интернет-аферистов, которые используют искусственный интеллект для обмана. Чтобы предупредить новые преступления, полицейские проводят профилактические акции в общественных местах.

По данным полиции, за полгода в городе зарегистрировали уже 330 случаев интернет-мошенничества. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Злоумышленники часто представляются сотрудниками:

  • банков;
  • правоохранительных органов;
  • различных госструктур.

В этих ролях они убеждают оформить кредиты, перевести деньги на так называемые "безопасные счета" или сообщить коды из СМС. Теперь для большей убедительности они все чаще используют возможности искусственного интеллекта. Подделывают голос и даже создают реалистичные видеоизображения известных людей.

Со слов сотрудника Управления по противодействию киберпреступности ДП города Шымкента Максата Жанысбаева, сотрудники банка и полиции никогда не будут просить СМС-коды и тем более перевести деньги на безопасный счет.

"Наши граждане на это попадаются. У нас был случай, как раз пожилой мужчина. Ему позвонили мошенники, представились сотрудниками банка и комитета", – рассказал он.

На днях в Шымкенте вынесли приговор по делу о хищении свыше 1,3 млрд тенге в сфере образования.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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