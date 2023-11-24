Ребенок едва не погиб в лифте: видео спасения мальчика распространяется в Сети

В социальной сети распространилось видео спасения мальчика, который едва не погиб в лифте, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что трое детей заходят в лифт. Последним зашел маленький мальчик. У него на шее была веревка, конец которой в итоге оказался за закрытыми дверями. Когда лифт начал спускаться, ребенок оказался в подвешенном состоянии. Девочка постарше быстро среагировала, нажала на кнопку "Стоп" и помогла мальчику освободиться от петли.





В каком городе произошел инцидент, пока неизвестно.

Ранее полицейские опубликовали случаи спасения детей в Казахстане.