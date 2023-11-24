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Ребенок едва не погиб в лифте: видео спасения мальчика распространяется в Сети

ребенок едва не погиб в лифте Фото: pixabay
В социальной сети распространилось видео спасения мальчика, который едва не погиб в лифте, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что трое детей заходят в лифт. Последним зашел маленький мальчик. У него на шее была веревка, конец которой в итоге оказался за закрытыми дверями. Когда лифт начал спускаться, ребенок оказался в подвешенном состоянии. Девочка постарше быстро среагировала, нажала на кнопку "Стоп" и помогла мальчику освободиться от петли.


В каком городе произошел инцидент, пока неизвестно.

Ранее полицейские опубликовали случаи спасения детей в Казахстане.

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