Атырауским ветеринарным станциям вручены 42 единицы служебного автотранспорта

В Академическом Казахском драматическом театре имени Махамбета прошло празднование Дня работников сельского хозяйства, пищевой и обрабатывающей промышленности, сообщает региональная служба коммуникаций.

На торжественном мероприятии заместитель акима области Жасулан Бисембиев вручил специалистам региональных ветеринарных пунктов ключи от 42 единиц служебного автотранспорта, приобретенного за счет областного бюджета.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

"Климатические условия Атырауской области требуют кропотливого труда, настоящего терпения и полной самоотдачи для развития этой отрасли. Тем не менее, в последние годы мы видим большой прогресс в развитии аграрного сектора региона. Для получения безопасной продукции важна деятельность ветеринарной отрасли. Есть выражение, которое отражает значимость этой сферы "Медицина лечит человека, а ветеринария - человечество". Автомобили предоставлены региональным ветеринарам для повышения результатов их работы", - сказал Ж. Бисембиев.

Как отметили ветеринары, автомобиль – неотъемлемая часть их повседневной деятельности. Надежные транспортные средства необходимы для проведения профилактических и диагностических мероприятий. Некоторые загоны находятся далеко и требуют преодоления бездорожья. Новые автомобили помогут выполнять работу быстро и качественно.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Автомобили распределены по области. В частности, ветеринарные станции города Атырау, Исатайского и Жылыойского районов получили по четыре единицы автотранспорта, Индерский район - пять, Кызылкогинский - шесть, Курмангазинский - 12, Макатский - две, Махамбетский - пять.

Кроме того, в рамках профессионального праздника ветерану сельского хозяйства Жолдыгали Кайнолову была вручена медаль "Ветеран труда". А нагрудным знаком "Отличник сельского хозяйства" были отмечены уроженец города Атырау, учредитель "Атырау Ет Орталығы" Азамат Хайруллин, механизатор ПК "Жарсуат" Максим Утенов, заместитель председателя правления ПК "Курмангазы" Алтын Абуева, ​​руководитель КХ "Қараша" Мансия Абилкаирова.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Также сотрудникам и ветеранам отрасли были вручены почётные грамоты МСХ РК, медали отраслевого профсоюза работников сельского хозяйства "Елеулі еңбегі үшін", благодарственные письма от акимов области, города, городского маслихата.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В ходе мероприятия была организована ярмарка сельскохозяйственной продукции. Мучную, мясную, рыбную, колбасную и овощную продукцию населению представили девять крестьянских хозяйств и ТОО.

Празднование продолжилось концертной программой.

Стоит отметить, что в рамках исполнения поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева по реформированию ветеринарной службы с текущего года заработная плата ветеринаров увеличилась на 50 процентов. Если ранее минимальный оклад работников этой отрасли составлял 100-120 тысяч тенге, то сейчас, в зависимости от должности, он варьируется в пределах 200-400 тысяч тенге.