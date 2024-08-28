Шымкентский театр имени Ж. Шанина отмечает 95-летие

Шымкентский академический казахский драматический театр имени Ж. Шанина в эти дни отмечает свой 95-летний юбилей.

Согласно архивным документам, история театра имени Ж. Шанина в Шымкенте начинается с 1929 года. Об этом говорили на круглом столе, посвященном 95-летию Шымкентского городского академического казахского драматического театра имени Ж. Шанина. До этого принято было считать "датой" его рождения 1934 год.

Фото: акимат города Шымкента

В работе круглого стола приняли участие руководитель филиала Союза писателей Казахстана в г. Шымкент Момбек Әбдәкімұлы, известный журналист, депутат Туркестанского областного маслихата Ғалымжан Елшібай, заведующий литературным отделом театра Ж. Шанина Сая Қасымбек, художественный руководитель театра Сұлтан Оңғарұлы, а также коллектив театра.

Фото: акимат города Шымкента

О новых открывшихся совсем недавно фактах собравшимся рассказал заместитель акима города Сәрсен Құранбек и привел убедительные доказательства того, что театр старше на 5 лет, чем считалось ранее.

До этого считалось, что история зарождения театрального искусства в Шымкенте относится к 1934 году. Однако в постановлении Президиума Южно-Казахстанского облисполкома от 19 ноября 1934 года "О Казахском национальном театре" дано указание "немедленно приступить к усилению потенциала действующего казахского театра". Значит, на тот момент театр не просто зарождался, он уже был действующим. А из архивного протокола собрания членов Главного комитета по политическому просвещению Казахского государственного театра в Кызылорде (ныне Казахский национальный академический театр драмы им. М. Ауэзова) от 16 октября 1927 года мы узнаем о том, что директор того же театра Жумат Шанин, говоря о дефиците режиссеров театра, отметил, что в Казахстане есть только Жусипбек Аймаутов, который будет режиссером, кроме него нет никого, кто бы возглавил театральную труппу. Известно, что Ж. Аймаутов с 1926 по 1929 год работал в Сырдарьинском уездном казахском педагогическом техникуме, расположенном в Шымкенте. Поэтому очевидно, что Ж. Аймаутов в те годы занимался развитием театрального дела в Шымкенте.

Фото: акимат города Шымкент

Данные архивные документы полностью подтверждают, что открылся Академический казахский драматический театр им. Ж. Шанина в 1929 году. И этот театр не появился из ниоткуда. Выдающийся писатель, драматург Ж. Аймаутов открыл драматический кружок, обучил и подготовил профессиональных театральных специалистов, внес большой вклад в развитие театрального искусства в Шымкенте.

Накануне юбилея художественный руководитель театра Султан Онгар поделился своими планами на будущее. 19 студентов Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова пришли на театральные подмостки казахского академического театра имени Ж. Шанина, чтобы набраться опыта, придать театру новый импульс, привнести новые идеи и инновации. Отметим, что в рамках празднования 95-летия Академического казахского драматического театра им. Ж. Шанина в ноябре этого года в Шымкенте пройдет IX Фестиваль театров Центральной Азии.