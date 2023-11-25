В Алматы состоялось открытие чемпионата мира по эстетической групповой гимнастике

Во Дворце спорта им. Балуана Шолака состоялось открытие чемпионата мира среди юниоров и IFAGG Trophy 2023 по эстетической групповой гимнастике, который проходит в Алматы с 25 по 26 ноября.

Мировое ежегодное первенство проходит впервые в Казахстане и Азии при поддержке акимата города Алматы.

На открытии приняли участие аким города Алматы Ерболат Досаев, президент Международной федерации эстетической групповой гимнастики Лилия Морозова и президент Казахстанской федерации эстетической групповой гимнастики Мадина Бектурганова.

В соревнованиях участие принимают 52 команды из 16 стран мира: Австрия, Болгария, Греция, Италия, Испания, Сербия, Франция, Израиль, Египет, Япония, Малайзия, США, Кыргызстан, Казахстан, Россия, Беларусь. Для спортсменов будет разыграно 8 комплектов медалей среди сеньоров и юниоров, а также среди смешанных команд.

Фото: акимат Алматы

На чемпионате мира Казахстан представляют следующие команды - Sunrise (Алматы), Freedom (Алматы), Carmelites (Шымкент) и Aphrodite (Астана), а также на чемпионате мира среди юниоров – Kerbez Elite (Алматы), Samruk (Астана), Alan-Junior (Астана) и Grace (Алматы) и IFAGG Trophy 2023 в короткой, длинной программе и среди смешанных команд - сеньоры (смешанные команды) длинная программа Olimp Mix (Алматы), сеньоры (женщины) короткая программа - Kerbez Prima (Алматы), Space (Астана), Effect (Алматы) и Favorite (ВКО), юниоры (смешанные команды) длинная программа Vial Mix (Алматы), юниоры (женщины) короткая программа - Alan-Fortuna (Астана), Alan-Legenda (Астана), Umai (Алматы), Junior-Liberty (Шымкент), сеньоры (смешанные команды) короткая программа - Vintage (Алматы).

Фото: акимат Алматы

В последний день соревнований 26 ноября пройдет гала-концерт, посвященный 20-летию Международной федерации эстетической групповой гимнастики (IFAGG).

Фото: акимат Алматы

В рамках чемпионата мира с 23 по 24 ноября прошел чемпионат четырех континентов и международный турнир Almaty Cup, участие в котором приняли и дети.

Фото: акимат Алматы

Организаторами чемпионата мира выступают Министерство туризма и спорта Республики Казахстан, Международная федерация эстетической групповой гимнастики (IFAGG), Казахстанская федерация эстетической групповой гимнастики при поддержке акимата города Алматы.