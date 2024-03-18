Бронзовую медаль завоевали казахстанки на турнире по эстетической групповой гимнастике

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

Бронзовым призером среди юниоров стали наши спортсменки на турнире "Espoo AGG Cup" по эстетической групповой гимнастике в Финляндии, сообщает Zakon.kz

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По информации Комитета по делам спорта и физической культуры в состав нашего коллектива вошли: Аиша Мухитбекова, Рауана Альбекова, Варвара Кондратенко, Дарина Накып, Ислана Русланкызы, Альнур Болатбек, Лилия Юн, Софья Юн и Адина Орынбай (тренер - Аяулым Акмурзина).

Первое и второе место заняли финские команды. В соревнованиях участвовали 55 команд из 12 стран.

Отметим, что это первые международные соревнования в нынешнем сезоне, где казахстанские гимнастки выступили с новой программой. Основной старт, к которому идет подготовка, это чемпионат Азии в Гонконге в октябре 2024.

Ранее сообщалось на международном турнире Кубок Афродиты – 2024 по художественной гимнастике в Греции казахстанские спортсменки заработали урожай медалей. В нашей копилке три золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.