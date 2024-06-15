Солдаты военно-научного взвода приняли присягу

15 июня научный взвод Национального университета обороны принял военную присягу, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства обороны Казахстана, ранее в военно-научный взвод было отобрано шесть человек из Астаны, Алматы и Караганды. Все они – выпускники ведущих гражданских высших учебных заведений по актуальным специальностям. В повседневной деятельности военнослужащие подразделения ориентированы на выполнение научно-исследовательских проектов в сфере высокотехнологичных вооружений.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Не менее важная и ответственная задача возлагается на 18 солдат роты охраны и обеспечения, которые также приняли участие в мероприятии. Им отведена задача – поддержания внутреннего порядка, охрана личного состава, вооружения и военной техники, помещений, имущества, других материальных средств университета.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Родители и родственники новобранцев могли воочию наблюдать как за официальной частью программы, так и ознакомиться с условиями быта.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

8 июня в Национальном университете обороны Республики Казахстан прошел торжественный выпуск офицеров.