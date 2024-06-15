Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Солдаты военно-научного взвода приняли присягу

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 04:14 Фото: пресс-служба Минобороны РК
15 июня научный взвод Национального университета обороны принял военную присягу, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства обороны Казахстана, ранее в военно-научный взвод было отобрано шесть человек из Астаны, Алматы и Караганды. Все они – выпускники ведущих гражданских высших учебных заведений по актуальным специальностям. В повседневной деятельности военнослужащие подразделения ориентированы на выполнение научно-исследовательских проектов в сфере высокотехнологичных вооружений.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 04:14

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Не менее важная и ответственная задача возлагается на 18 солдат роты охраны и обеспечения, которые также приняли участие в мероприятии. Им отведена задача – поддержания внутреннего порядка, охрана личного состава, вооружения и военной техники, помещений, имущества, других материальных средств университета.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 04:14

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Родители и родственники новобранцев могли воочию наблюдать как за официальной частью программы, так и ознакомиться с условиями быта.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 04:14

Фото: пресс-служба Минобороны РК

8 июня в Национальном университете обороны Республики Казахстан прошел торжественный выпуск офицеров.

Читайте также

Мурат Ауэзов
Токаев выразил соболезнования родным и близким Мурата Ауэзова
Нагвардия, набережная, Астана
Концерт на барже устроили военнослужащие Нацгвардии в Астане
дефицит воды грозит жителям Уральска
Дефицит воды грозит жителям Уральска из-за старого оборудования
Алия Абди
Казахстан 2024 год Военнослужащие
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
бараны, цены
Сколько стоит купить барана на Курбан айт в Казахстане
Открылся в Алматы
Новый аквапарк SANREMO RESORT&SPA открылся в Алматы
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
тенге, доллар, рубль
Каким будет курс доллара и рубля на следующей неделе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: