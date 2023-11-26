В порту Актау приняли новые нефтяные танкеры

26 ноября состоялась торжественная церемония приписки танкеров Taraz и Liwa к порту Актау, сообщает Zakon.kz.

Нефтеналивные танкеры приобретены в рамках сотрудничества между АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) и Abu Dhabi Ports Group (ADP). Владелец новых танкеров дедвейтом 8000 тонн – совместное предприятие "Caspian Integrated Maritime Solutions Ltd" (CIMS), акционерами которого являются ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" (дочернее предприятие КМГ) и International Maritime Investments Ltd (дочерняя компания ADP).

В торжественном мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев, посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в РК Мухаммед Саид Аль-Арики, председатель правления ADP Мохаммед Джума Аль-Шамиси, генеральный директор ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" Айдар Оржанов, а также другие почетные гости.

Фото: пресс-служба АО НК "КазМунайГаз"

Выступая на мероприятии, глава КМГ отметил, что покупка этих танкеров осуществлена в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по диверсификации маршрутов экспорта казахстанских углеводородов.

"C приобретением новых танкеров мы сделали важный шаг в развитии Транскаспийского маршрута. В этой связи хочу выразить благодарность нашему стратегическому партнеру ADP за успешную реализацию совместного проекта. Новые танкеры открывают дорогу для расширения нефтяного флота нашего совместного предприятия CIMS, которое имеет амбициозные цели по продвижению своих услуг на глобальный логистический рынок", – отметил глава КМГ Магзум Мирзагалиев в своем выступлении.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев поздравил председателя правления ADP Мохаммед Джума Аль-Шамиси и всех гостей из ОАЭ с припиской новых нефтеналивных танкеров к международному морскому торговому порту Актау. Также заверил, что акимат Мангистауской области готов оказать поддержку всем инициативам, направленные на укрепление двустороннего казахстанско-арабского сотрудничества и развитие транспортно-логистической отрасли Казахстана.

Фото: пресс-служба АО НК "КазМунайГаз"

После выступления всех гостей прозвучали гимны обеих стран и "крестные матери" танкеров провели традицию благословения. В крестные матери танкера "Taraz" приглашена герой труда, заслуженный учитель РК Аягуль Миразова, а крестной матерью танкера "Liwa" стала госпожа Мубарака Аль Мазроуей из ОАЭ.

Отмечается, что один из танкеров назван в честь древнего города Казахстана – Тараз, а второй танкер носит название оазиса в ОАЭ – Liwa.

Фото: пресс-служба АО НК "КазМунайГаз"

Суда построены на верфи нидерландского концерна Damen. Длина танкеров составляет 140 м, ширина – 16,7 м, осадка – 4,2 м, скорость – 10 узлов. Они оснащены передовыми системами управления, имеют высокие технические характеристики и современное оборудование, что обеспечивает их надежность и эффективность. Танкеры соответствуют всем международным стандартам безопасности и экологическим требованиям.

Новые танкеры планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года. Они будут задействованы в перевозках казахстанской нефти по Каспийскому морю.

После официальной церемонии гости поднялись на борт танкеров для ознакомительной экскурсии.

Фото: пресс-служба АО НК "КазМунайГаз"

Напомним, что с марта 2023 года началась отгрузка казахстанской нефти по маршруту Актау – Баку – Тбилиси – Джейхан в ежегодном объеме 1,5 млн тонн. Наша республика и Азербайджан на паритетной основе транспортируют нефть по морскому маршруту Актау – Баку. Новые танкеры позволят полностью покрыть обязательства казахстанской стороны по перевозке 750 тыс. тонн нефти в год.