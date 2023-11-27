Синоптики прогнозируют повышенное загрязнение воздуха в четырех городах Казахстана

В понедельник 27 ноября, синоптики обещают высокое содержание загрязняющих веществ в воздухе южной столицы и трех городов на востоке страны сообщает Zakon.kz.

Специалисты "Казгидромет" предупреждают гостей и жителей Алматы, Усть-Каменогорска, Семея и Риддера о неблагоприятных метеорологических условиях.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Также в ряде областей Казахстана сохраняется штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, на большей части республики будет туман и порывистый ветер.