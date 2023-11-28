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Научные проекты школьников из Алматы завоевали призовые места на международной выставке изобретений

Научные проекты школьников из Алматы завоевали призовые места на международной выставке изобретений Фото: пресс-служба акимата Алматы
Алматинские школьники заняли три золотые медали на международой выставке науки и изобретений среди учащихся – INTERNATIONAL SCIENCE AND INVENTION FAIR (ISIF – 2023), которая проходила на Бали в начале ноября.

Победителями стали Халбай Дияр, учащийся лицея №24, а также Ажар Нышанбай и Тогжан Жандарбек – ученицы специализированного лицея №178. На выставке все они представили свои научные разработки в категории Life science, которые могут найти применение в повседневной жизни.

Научные проекты школьников из Алматы завоевали призовые места на международной выставке изобретений

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Разработка Ажар Нышанбай и Тогжан Жандарбек связана с созданием защитного покрытия для предотвращения коррозии металла. А Дияр Халбай представил проект программы для определения наиболее эффективных маршрутов проезда в города Казахстана с использованием алгоритма Дейкстры – метода, позволяющего найти оптимальный маршрут от одной заданной вершины ко всем остальным.

"Участие в выставке стало для меня отличной возможностью показать себя, и представить свою собственную страну. На самой выставке я чувствовал себя так, будто не просто защищаю свой проект, а как будто я предлагаю людям свой собственный продукт, изобретение. Ведь каждая идея, каждый проект – это своего рода, инновация которая оставляет свой след в мире науки и инноваций. Особенно сейчас, когда каждый человек может покорить весь мир, обладая знаниями и изобретательностью. Благодаря полученному опыту на ISIF, я мотивирую себя заниматься и оттачивать свои идеи до совершенства и дальше".Дияр Халбай

Ранее ребята уже были победителями и призерами республиканского конкурса исследовательских проектов. Они входят в состав олимпийской команды города Алматы, которую ежегодно готовит Центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи "Алматы дарыны" для участия в республиканских и международных соревнованиях. Для подготовки команд привлекаются лучшие казахстанские и зарубежные тренеры и регулярно проводятся учебно-тренировочные сборы.

За 2022-2023 учебный год 90 алматинских школьников приняли участие в 15 международных олимпиадах и конкурсах. Победителями и призерами были признаны 43 учащихся, они завоевали 7 золотых, 13 серебряных, 23 бронзовых медали.

Стоит отметить, что в апреле в двадцати регионах республики состоялся четвертый (заключительный) этап республиканской олимпиады по предметам общественно-гуманитарного направления. Олимпиада проводилась в два тура в дистанционном формате в форме классических олимпиадных заданий. На республиканском этапе были представлены 45 школьников города Алматы. Сборная команда Алматы заняла 30 призовых мест, а именно 9 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых медалей и выиграла Гран-при по итогам республиканской олимпиады по общественно-гуманитарному направлению.


"Управление образования города Алматы придает большое значение образованию одаренных детей, поэтому и организовывает их участие в республиканских и международных олимпиадах для повышения интеллектуально-творческого потенциала. Олимпийская команда города Алматы на протяжении 18 лет является "Лучшей олимпийской командой РК" по итогам республиканских олимпиад. Это является главным достижением и гордостью города".Директор Центра "Алматы дарыны" Управления образования города Алматы Гульнур Каримгажы

Принять участие в олимпиадах могут дети и подростки с 1-го по 12-й классы. При этом отбирают не только учеников с отличными успехами в учебе. Педагоги стремятся обнаружить и развивать талантливых учеников, чтобы дать им возможность раскрыть свой потенциал в олимпиадах вне зависимости от их текущих оценок. Участие школьников в олимпиадах требует аналитического мышления, логики и умения применять знания на практике. Олимпиады предоставляют шанс продемонстрировать все это на республиканском и мировом уровнях, и это может быть важным шагом для дальнейшей карьеры. В целом участие в олимпиадах способствует углубленному изучению учебного материала и развивает навыки, которые могут быть полезны в различных сферах жизни.

Айсулу Омарова
Алматы
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