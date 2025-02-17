Туризм без риска: как безопасно купить путевку и не стать жертвой мошенников

В Казахстане участились случаи мошенничества в секторе туристических услуг. Аферисты создают турфирмы-однодневки, собирают с доверчивых граждан деньги и... оставляют без отдыха. Как распознать мошенников, а еще сберечь свои деньги и улететь заграницу без проблем – в материале Zakon. kz.

Вычислить мошенников, которые продают несуществующие путевки, бывает крайне сложно и порой практически невозможно. Обычно турист только в аэропорту у стойки регистрации вылета понимает, что его обманули и он остался без денег и долгожданного отдыха.

Недобросовестное турагентство может иметь неплохую репутацию, солидный офис и штат сотрудников, состоящий из нескольких человек. Кроме этого, клиенту предоставляется необходимый пакет документов, договор и гарантии того, что его отпуск будет незабываемым. Подкупает будущую жертву и стоимость путевки. Обычно она сильно занижена и человек в погоне за выгодой, не задумываясь и не проверяя детали поездки, отдает свои деньги злоумышленникам.

Такие преступления не имеют сезонности и происходят круглый год. К примеру, недавно в ДП Костанайской области поступило сразу больше 50 заявлений от пострадавших, которые заплатили за туры в Египет, Турцию, Таиланд, Вьетнам и Китай, но не получили обещанной услуги и не смогли вернуть свои средства.

Такие схемы, как правило, используют небольшие компании, нередко этим "грешат" и крупные игроки. И практически во всех случаях крайне сложно вернуть вложенные средства, о путевке на море и вовсе речи не идет. А вот добиваться возврата денег несостоявшимся отпускникам уже приходится через суд. И почти во всех случаях организаторы дешевых туров подаются в бега и скрываются с миллионами за рубежом.

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Есть и такие мошенники, которые к туризму не имеют никакого отношения. Вместо этого они умеют буквально ювелирно копировать популярные сайты по бронированию отелей и апартаментов, обещая, что приобретенные у них туры обойдутся покупателям намного дешевле, и просят срочную предоплату. Получив денежный перевод, зачастую такое агентство мгновенно исчезает с радаров. Менеджеры компании сразу становятся менее приветливыми или вовсе перестают отвечать на звонки, а пострадавшие туристы остаются без ничего.

"На современном рынке таких компаний очень много. Эти так называемые агентства работают по стандартной схеме. Обычно они запускают рекламу на дешевые туры через социальные сети. Обещают покупателям райский отдых за низкую цену, предлагают бесплатно некоторые услуги, за которые другие фирмы обычно берут доплату. При этом они "давят" на свою жертву тем, что оплатить путевку нужно срочно, иначе она уйдет в другие руки. Покупатель, боясь упустить шанс выгодно приобрести тур, не задумываясь переводит свои средства на указанный счет, после чего лжеагент бесследно исчезает", – рассказал туроператор Александр Акназаров.

Поэтому, чтобы обезопасить себя и быть уверенным, что в случае, если поездка за границу отменится, то деньги обязательно вернутся, бывалые туристы рекомендуют покупать туры только у крупных агентств и проверенных операторов.



"Если оператор или агентство достаточное крупное, то есть большая вероятность, что в случае форс-мажора вам возместят ущерб или вернут деньги. Все потому, что у больших компаний имеются финансовые ресурсы. У каждого крупного турбизнеса на такие случае в бюджете заложена страховка. А вот маленькое агентство, даже при большом желании, зачастую не имеет возможности покрыть все эти расходы. Из-за этого туристы обращаются в полицию и спор заканчивается в суде", – пояснил Александр Акназаров.

Чтобы не омрачить себе отпуск, специалисты советуют в первую очередь обратить внимание на стоимость путевки. Большая скидка, даже если тур горящий или "отказной", должна сразу же насторожить.

Не в коем случае не переводите деньги на банковскую карту или карту сотрудников турагентства. Практически все крупные компании работают по безналичному расчету и с предоставлением всех документов с реквизитами предприятия. Производите оплату только в офисе компании и всегда требуйте фискальный чек.

Не оплачивайте путевку, не получив свой экземпляр полноценного договора. Но, даже имея на руках эти документы, терять бдительность не стоит. Нужно запросить номер брони и проверить его на сайте туроператора.