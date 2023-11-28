Казахстан резко сократил добычу нефти

В Министерстве энергетики Казахстана 28 ноября 2023 года сделали заявление по поводу добычи нефти, сообщает Zakon.kz.

По словам советника министра энергетики РК Шынгыса Ильясова, на крупных месторождениях страны – Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке – сократили добычу нефти в связи с погодными условиями и ограничениями приема на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

"На данный момент на крупных месторождениях страны снижение добычи составляет 56% (до 76 тыс. тонн/сутки. – Прим. ред.) Минэнерго РК не располагает данными, в какой период времени ситуация может нормализоваться. В ближайшей перспективе снижение и корректировка добычи будет оставаться на текущих уровнях". Шынгыс Ильясов

По данным Минэнерго, средняя добыча нефти на Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке составляет 172 тыс. тонн/сутки.

Материал по теме Казахстанскую нефть не могут отправить на экспорт из-за плохой погоды

27 ноября 2023 года стало известно, что из-за штормового ветра и сильных волн в морском порту Новороссийска Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил отгрузку казахстанской нефти, идущей на экспорт через морской терминал. Подробности по ссылке выше.