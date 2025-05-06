Минэнерго Казахстана опровергло сообщения о внешнем давлении на добычу нефти

Министерство энергетики Казахстана прокомментировало информацию о возможной корректировке уровня добычи нефти в стране, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что высоко ценят сотрудничество с партнерами в рамках соглашения ОПЕК+ и считают этот формат важным инструментом для обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка.





"В связи с этим министерство считает необходимым прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения, интерпретирующие возможную корректировку уровня добычи нефти в стране как результат внешнего давления. Министерство категорически опровергает подобные заявления. Республика Казахстан подтверждает свою приверженность соглашению ОПЕК+ и будет продолжать выполнять все принятые обязательства, внося свой вклад в стабильность глобального энергетического рынка", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Казахстан готовится к удару по экономике и ослаблению тенге, так как цены на нефть рухнули.