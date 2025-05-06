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События

Минэнерго Казахстана опровергло сообщения о внешнем давлении на добычу нефти

Минэнерго Казахстана опровергло сообщения о внешнем давлении на добычу нефти, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 21:20 Фото: pixabay
Министерство энергетики Казахстана прокомментировало информацию о возможной корректировке уровня добычи нефти в стране, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что высоко ценят сотрудничество с партнерами в рамках соглашения ОПЕК+ и считают этот формат важным инструментом для обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка. 


"В связи с этим министерство считает необходимым прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения, интерпретирующие возможную корректировку уровня добычи нефти в стране как результат внешнего давления. Министерство категорически опровергает подобные заявления. Республика Казахстан подтверждает свою приверженность соглашению ОПЕК+ и будет продолжать выполнять все принятые обязательства, внося свой вклад в стабильность глобального энергетического рынка", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Казахстан готовится к удару по экономике и ослаблению тенге, так как цены на нефть рухнули.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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