"ПСЖ" и "Ньюкасл" не оставят нулей на табло, уверены эксперты

Игра "ПСЖ" и "Ньюкасла" на Парк де Пренс – событие очень ожидаемое. И это не формальные слова: вполне вероятно, этот матч окончательно сформирует пул тех, кто выйдет в плей-офф из группы смерти.

Что именно в нем интересного, разберем с экспертами Parimatch.

"ПСЖ"

Кажется, тот "Париж", который все знают и многие не любят, вернулся. "ПСЖ" уничтожил лидера начала осени "Монако" и возглавил таблицу, а Килиан Мбаппе – первый в бомбардирской гонке с 14 мячами. Чтобы все понимали: второй бомбардир чемпионата, Акор Адамс из "Монпелье", имеет в активе только 7 мячей. А очки столичная команда в последний раз теряла аж 30 сентября: тогда "ПСЖ" сыграл в нулевую ничью с "Клермоном".

А вот в Лиге чемпионов все пока не блестяще. Парижане уступили "Ньюкаслу" и "Милану". Этого прямо сейчас хватает, чтобы занимать второе место, но положение "ПСЖ" все еще шаткое, поэтому очки в оставшихся двух матчах надо набирать по максимуму. Очень вероятно, что какие-то плоды старания французов принесут. С этим согласны и эксперты. Коэффициент на "индивидуальный тотал "ПСЖ" больше 1.5" составляет 1.65.

Последние матчи "ПСЖ" (4-0-1, 15-6)

Лига 1. "ПСЖ" – "Монако" 5:2

Лига 1. "Реймс" – "ПСЖ" 0:3

ЛЧ. "Милан" – "ПСЖ" 2:1

Лига 1. "ПСЖ" – "Монпелье" 3:0

Лига 1. "Брест" – "ПСЖ" 2:3

"Ньюкасл"

Команда Эдди Хау в текущем сезоне чуть менее стабильна, чем в минувшем, но у этого есть объяснение – травмы. Дэн Берн, Свен Ботман, Мэтт Таргет, Харви Барнс, Шон Лонгстафф и, самое главное, Каллум Уилсон – клубная больница переполнена, и это уже все забыли про дисквалифицированного Сандро Тонали. Хорошо, хоть выздоровел Александр Исак. Да, это привело к поражениям от "Борнмута" и дортмундской "Боруссии", однако жизнь показала, что "сороки" скорее в порядке, чем нет: "Ньюкасл" нанес поражения "Арсеналу" и "Челси".

Нет никаких оснований полагать, что в матче на "Парк де Пренс" "Ньюкасл" сразу же сдастся на милость победителю. Поэтому и коэффициент на "Ньюкасл" не проиграет" не огромный – 2.35.

Последние матчи "Ньюкасла" (3-0-2, 8-5)

АПЛ. "Ньюкасл" – "Челси" 4:1

АПЛ. "Борнмут" – "Ньюкасл" 2:0

ЛЧ. "Боруссия Д" – "Ньюкасл" 2:0

АПЛ. "Ньюкасл" – "Арсенал" 1:0

Кубок Лиги. "Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" 0:3

Прогноз

Пятый тур Лиги чемпионов – самый горячий, и никто ни с кем не будет церемониться. Поэтому рекомендуем обратить внимание на интересный коэффициент на "обе забьют" –1.73.