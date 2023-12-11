"Ньюкасл" и "Милан" забудут об обороне с первых секунд – эксперты

"Ньюкасл"





"Ньюкасл" хочется обнять и пожалеть. Команда Эдди Хау переживает дикую эпидемию травм, апогеем которой стал вылет на полгода основного голкипера Ника Поупа. Пока его сменщик Мартин Дубравка пропускает много, но вина явно не его. Основной состав не просто устал играть без замен: Хау еще летом хвастался высокой интенсивностью тренировок и игры "Ньюкасла". Все это логично сказалось на форме команды: два поражения к ряду (от "Эвертона" и "Тоттенхэма") с общим счетом 1:7.





Чтобы выйти в плей-офф, "сорокам" необходимо обыгрывать "Милан" и надеяться, что "ПСЖ" потеряет очки в матче с дортмундской "Боруссией". Несмотря на все проблемы, эксперты верят, что со своей частью программы "Ньюкасл" справится – коэффициент на победу "сорок" составляет 1.84.





Последние матчи "Ньюкасла" (2-1-2, 7-10)





АПЛ. "Тоттенхэм" - "Ньюкасл" 5:1

АПЛ. "Эвертон" - "Ньюкасл" 3:0

АПЛ. "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" 1:0

ЛЧ. "ПСЖ" - "Ньюкасл" 1:1

АПЛ. "Ньюкасл" - "Челси" 4:1

"Милан"





Соперник "Ньюкасла" тоже крайне нестабилен. Такое ощущение, что "красно-черные" повторяют за собой образца прошлого года: тогда команда Стефано Пиоли все никак не могла начать побеждать после перерыва на ЧМ-2022. Сейчас "Милан" – сама непредсказуемость. То вырвет волевую победу у "ПСЖ", то пропустит в концовке от "Аталанты". Может забить "Наполи" два и тут же пропустить столько же. В матче с "Ньюкаслом" эксперты оценивают перспективы "сорок" скептически. Коэффициент на "индивидуальный тотал "Милана" меньше 1" – 1.78.





Последние матчи "Милана" (2-1-2, 7-8)





Серия А. "Аталанта" - "Милан" 3:2

Серия А. "Милан" - "Фрозиноне" 1:0

ЛЧ. "Милан" - "Боруссия Дортмунд" 1:3

Серия А. "Милан" - "Фиорентина" 1:0

Серия А. "Лечче" - "Милан" 2:2

Прогноз



