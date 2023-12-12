Область Абай развивает сотрудничество с Республикой Татарстан
Фото: пресс-служба области Абай
Делегация области Абай во главе с акимом региона Нурланом Уранхаевым с рабочим визитом прибыла в Республику Татарстан. Основная цель – укрепление связей между двумя регионами, расширение партнерских отношений, развитие сотрудничества.
В составе делегации акимы городов Семей, Курчатов, председатель маслихата, крупные предприниматели, представители бизнеса области, руководители управлений и ректора вузов.
Фото: пресс-служба области Абай
Важной частью программы визита стала встреча с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Во время встречи были обсуждены вопросы развития промышленности, образования, туризма, культуры, спорта, энергетики, машиностроения и цифровизации.
"История нашей страны и, в частности, региона, непрерывно связана с братским татарским народом. Отрадно, что спустя большое количество времени, татары, как и все другие этносы, населяющие наш регион, вносят огромный вклад в укрепление общественного согласия и социально-экономическое развитие. Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве во всех направлениях социально-экономического и культурно-гуманитарного характера. Уверен, что наша встреча будет плодотворной для обеих сторон, а визит расширит горизонты взаимосотрудничества".Нурлан Уранхаев
Делегация посетила Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, которое за 10 лет своей деятельности продемонстрировало стабильную положительную динамику в различных отраслях. Также в Торгово-промышленной палате состоялась встреча с предпринимателями области Абай и Республики Татарстан. В открытом формате прошли переговоры между бизнес-представителями, в результате которых было достигнуто соглашение о сотрудничестве, а также договоренность в реализации совместных проектов.
Фото: пресс-служба области Абай
Кроме того, аким области совместно с ректорами вузов посетил Казанский федеральный университет. В вузе имеется 18 факультетов, 164 кафедры, а также около 4000 преподавателей. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества и обмена студентами между университетами двух регионов.
Помимо этого, члены делегации посетили Национальную библиотеку Республики Татарстан. Ее фонд насчитывает более 3 млн 200 экземпляров произведений печати, в том числе 104 тысячи книг на татарском языке, собрано 14 тысяч экземпляров рукописной и редкой книги.
Отметим, что в дальнейшем делегацией планируется посетить город Иннополис, который славится своим строением на основе передовых технологий.
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