Область Абай развивает сотрудничество с Республикой Татарстан

Важной частью программы визита стала встреча с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Во время встречи были обсуждены вопросы развития промышленности, образования, туризма, культуры, спорта, энергетики, машиностроения и цифровизации.

Делегация посетила Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, которое за 10 лет своей деятельности продемонстрировало стабильную положительную динамику в различных отраслях. Также в Торгово-промышленной палате состоялась встреча с предпринимателями области Абай и Республики Татарстан. В открытом формате прошли переговоры между бизнес-представителями, в результате которых было достигнуто соглашение о сотрудничестве, а также договоренность в реализации совместных проектов.

Кроме того, аким области совместно с ректорами вузов посетил Казанский федеральный университет. В вузе имеется 18 факультетов, 164 кафедры, а также около 4000 преподавателей. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества и обмена студентами между университетами двух регионов.





Помимо этого, члены делегации посетили Национальную библиотеку Республики Татарстан. Ее фонд насчитывает более 3 млн 200 экземпляров произведений печати, в том числе 104 тысячи книг на татарском языке, собрано 14 тысяч экземпляров рукописной и редкой книги.





Отметим, что в дальнейшем делегацией планируется посетить город Иннополис, который славится своим строением на основе передовых технологий.