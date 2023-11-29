Западный энергоузел усилен новыми линиями электропередачи

Это в два раза увеличивает пропускную способность электросетей региона и существенно повышает надежность всей энергосистемы Казахстана.

Для повышения пропускной способности сети и надежности энергоснабжения потребителей Западной зоны Казахстана АО "KEGOC" построило пять линий электропередачи 220 кВ по маршруту "Западно-Казахстанский энергоузел – Атырау – Мангистау" общей протяженностью порядка 780 км. В ходе работ установлено свыше 4,2 тыс. электрических опор, обеспечено расширение подстанций "Уральская", "Правобережная", "Индер", "Кульсары", "Тенгиз", а также введена новая распределительная подстанция "Карабатан".

Фото: KEGOC

В Атырауской области состоялся запуск новых линий электропередачи. В официальной церемонии подключения в режиме телемоста принял участие премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Фото: KEGOC

В своем выступлении премьер-министр отметил, что данный стратегически важный проект имеет большое значение для обеспечения энергетической безопасности и развития экономики Западного региона.

"Он позволит увеличить пропускную способность электрических сетей в два раза, а также значительно сократить количество случаев отключений потребителей на западе Казахстана, в том числе при аварийных ситуациях на электростанции МАЭК". Алихан Смаилов

Новые сети увеличили пропускную способность электрической сети: на участке "Западно-Казахстанский энергоузел – Атырау" со 100 МВт до 200 МВт; на участке "Атырау – Мангыстау" с 50 МВт до 200 МВт.

Фото: KEGOC

Усиление электрической сети Западной зоны также станет основой для ее дальнейшего объединения с Единой электроэнергетической системой Казахстана.

Председатель правления АО "KEGOC" Наби Айтжанов в своем выступлении рассказал о технических аспектах строительства. Так, использованное во время строительных работ современное электросетевое оборудование отличается высокой производительностью.

"Установленные на подстанции "Индер" управляемые шунтирующие реакторы являются уникальным комплексом, который стабилизирует напряжение без коммутации. Он также снижает потери и повышает надежность эксплуатации протяженных линий передачи и распределительных сетей, позволяя оперативно управлять потоками активной и реактивной мощностей". Наби Айтжанов

Кроме того, за счет использования в строительных работах металлических и железобетонных опор, проводов, изоляторов и трансформаторов отечественного производства доля казахстанского содержания составила порядка 70%.