Штормовой ветер сорвал крыши и оборвал линии электропередачи в Карагандинской области

Аким Карагандинской области Ермагамбет Булекпаев 6 ноября сообщил о последствиях сильного штормового ветра, который привел к повреждениям в нескольких районах региона, сообщает Zakon.kz.

По его информации, в Караганде, Сарани и Абайском районе произошло пять случаев срывов кровли, а в Осакаровском районе был зафиксирован обрыв линий электропередачи.

"Уже дал поручение восстановить все крыши в кратчайшие сроки. В Осакаровском районе бригады КРЭК начали восстанавливать электроснабжение. Вопрос держу на контроле, на постоянной связи с акимами и ответственными лицами", – написал аким на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно, что буран и сильный ветер нарушили авиасообщение в Астане. Также на ряде автодорог Казахстана ввели ограничения движения из-за непогоды.