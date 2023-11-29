В одном из районов Акмолинской области презентовали бесплатный зал для занятий боксом

В поселке Зеренда открылась первая секция бокса, где будут заниматься около 50 жителей региона. По инициативе акимата Зерендинского района и совместными усилиями с местным предпринимателем на базе районного дома культуры торжественно был открыл зал для занятий боксом.

Глава государства особый упор делает на развитие спорта в регионах.

"Для укрепления здоровья детей и молодежи принципиальное значение имеет наличие развитой и доступной спортивной инфраструктуры", – сказал Токаев.

Фото: пресс-служба акимата Зерендинского района

В Акмолинской области ведется комплексная работа, направленная на доступный массовый спорт.

"В новой секции бокса будут заниматься три группы, всего набралось 45 человек, желающих освоить данный вид спорта, в каждой группе будут боксировать по 15 человек. Мы уже привлекали мастера спорта по боксу Ануара Батырханова, тренера, моего ученика из поселка Кызылтан Зерендинского района, он был в сборной РК по боксу. Как только Ануар Уалиханович услышал, что в Зеренде открывается зал, сразу же поддержал инициативу и согласился поделиться всем опытом с нашей молодежью. Будущие чемпионы станут заниматься по два часа в день, все три группы будут активно задействованы во всех спортивных мероприятиях". Директор ДЮСШ Зерендинского района Кайырбек Калибаев

Таким образом, в районе создаются новые рабочие места и благоприятные условия для массового спорта.

В презентации нового зала принял участие чемпион мира по боксу Темиртас Жусупов, по его мнению, такие начинания очень нужны нашей стране.

"Это очень важно для подрастающего поколения, они видят успехи спортсменов в соцсетях, хотят добиться успехов, а заниматься бывает негде, зная что открылся зал молодежь начнет заниматься, так как уже есть тренер. Я уверен, что воспитанники данной секции будут защищать страну на мировой арене. Это очень благое дело и яркий пример того, как нужно вкладываться в развитие здоровой нации", – сказал Темиртас Жусупов.

Фото: пресс-служба акимата Зерендинского района

Спонсор проекта,который поддержал инициативу акимата Зерендинского района, Ербол Жауаров считает, что все представители бизнеса на местах должны оказывать поддержку населению, в котором они развиваются.

"В районном центре не было секции бокса, инициативу выразил акимат района, у нас много ребят, которые хотят заниматься боксом. Это уже второй зал, открытый в нашем регионе, надеемся, что наши детишки будут защищать честь Акмолинской области на крупных соревнованиях. Предприниматели, которые зарабатывают в районах, обязаны оказывать подобную поддержку населению, так как подрастающее поколение – это наше будущее", – акцентировал Ербол Жауаров.

Стоит отметить, что это вторая презентация секции для бокса, недавно предприниматель совместно с акиматом Зерендинского района открыли новый ринг в поселке Кызылтан. По словам активистов, работа, направленная на развитие массового спорта, с регионе продолжается.

Фото: пресс-служба акимата Зерендинского района

Алма Байгужина