Языковой клуб презентовали в районе Акмолинской области

В Зерендинском районе открылся новый языковой клуб "Тіл-таным" при Центре обучения языкам отдела культуры и развития языков. В церемонии открытия клуба приняли участие местная администрация и неравнодушные граждане региона.

"В январе текущего года начал свою работу клуб "Тіл-таным". На сегодняшний день количество участников клуба – 26, из них 5 представителей некоренных этносов. Целью клуба является формирование у граждан чувства любви к Родине, познанию истории страны, патриотизма, популяризации забытых традиций и обычаев и изучение народной устной литературы, популяризации художественного мастерства казахского языка. На наших уроках слушатели будут обучаться навыкам мышления и произношения на государственном языке, использовать казахский язык как ежедневный язык общения. Государственный язык очень богат на синонимы и красивые слова, поэтому нашим ученикам всегда интересно принимать участие в уроках. К тому же среди жителей района наблюдается интерес к изучению английского как международного языка". Руководитель Центра обучения языкам Зерендинского района Сәндібек Нұршәріп

По информации спикера, члены языкового клуба собираются один раз в неделю, чтобы поделиться своими достижениями, продемонстрировать выполнение домашнего задания. К тому же в языковом клубе глубоко изучают национальные традиции, слушатели приходят в клуб в национальной одежде. Учащиеся с большим интересом изучают языки и традиции, к тому же находятся в языковой среде, разговаривая между собой на государственном языке, они укрепляют знания. Одна из постоянных слушательниц жительница Зерендинского района Олеся Родина пришла в клуб, не зная казахского языка, на сегодняшний день свободно им владеет и общается с коллегами по клубу только на государственном языке.

"9 месяцев назад я пришла в этот клуб, практически не зная языка, сегодня благодаря слаженной работе наставников я свободно владею государственным языком. Общаюсь с коллегами и друзьями на казахском. Мне очень приятно, что я нашла любимое занятие и освоила язык. Казахский язык очень красивый и многогранный, и меня радует, что сегодня с каждым днем я вижу, как много людей разных возрастов стремятся обучиться ему", – сказала Олеся Сергеевна.

Фото: акимат Зерендинского района

Стоит отметить, что уроки в клубе проходят оживленно и активно. К примеру, на торжественном мероприятии, посвященном открытию клуба, слушатели представили вниманию собравшихся сцену "Танабау", в которой участниками было рассказано, почему наш народ носил это украшение.

"Каждый обычай казахского народа уникален, в нем есть традиции, отражающиеся в повседневной жизни. Многие из них сегодня забыты и вышли из употребления. Одна из них – традиция надевать и носить Танабау". Родные и близкие, которым дети помогали в быту, к примеру, когда мальчик впервые помогал отцу, или девочка – матери, надевали на ребенка пуговицы, браслеты, говоря, что ребенку можно доверить работу. Таким образом, наши уроки проходят не только полезно, но и с важным посылом, чтобы слушатели знали историю нашего народа". Руководитель центра обучения языкам Сәндібек Нұршәріп

Преподаватели центра, слушатели по государственному языку, английскому языку, представители других национальностей, участвующие в районных, областных конкурсах, были награждены благодарственными письмами от имени акима Зерендинского района.

Напомним, что на сегодняшний день в Акмолинской области порядка 4000 слушателей изучают казахский язык. Всего в регионе работает свыше 20 центров по изучению языков.