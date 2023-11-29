"Наполи" не проиграет мадридскому "Реалу", считают эксперты

Встреча "Реала" и "Наполи" на "Сантьяго Бернабеу" – одна из центральных в пятом туре Лиги чемпионов. И, пожалуй, одна из непредсказуемых.

30 ноября

2:00 по времени Астаны

"Сантьяго Бернабеу", Мадрид, Испания

"Реал Мадрид"

У Карло Анчелотти, несмотря на блестящую карьеру, немало хейтеров. Они обвиняют итальянца в том, что тактика его команд примитивна, а он сам выезжает на мотивации и таланте игроков. В этом сезоне обвинения звучат с новой силой – мол, "Реал" полностью зависим от Джуда Беллингема. В этом есть доля правды, но, во-первых, команды всегда зависят от суперзвезд, а во-вторых, такая тактика все же работает. Англичанин немного полечился и снова стал забивать, на сей раз пострадал "Кадис".

Да, "Мадрид" уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов, но беречь силы будет, скорее всего, в финальном матче группового этапа с "Унионом". А с "Наполи" желательно за собой первое место застолбить да болельщиков на "Бернабеу" порадовать, так что рассчитываем на выход основы и голы. Эксперты дают коэффициент 1.86 на то, что "Реал" забьет до 26-й минуты.

Последние матчи "Реала" (4-1-0, 13-2)

Ла Лига. "Кадис" – "Реал Мадрид" – 0:3

Ла Лига. "Реал Мадрид" – "Валенсия" – 5:1

ЛЧ. "Реал Мадрид" – "Брага" – 3:0

Ла Лига. "Реал Мадрид" – "Райо Вальекано" – 0:0

Ла Лига. "Барселона" – "Реал Мадрид" – 1:2

"Наполи"

В неаполитанском королевстве неспокойно. "Наполи" проводит сезон нормально – место в четверке и второй в Серии А результат по забитым мячам. Но владельцу клуба Де Лаурентису этого мало, ему подавай безоговорочное лидерство, как в сезоне прошлом. Уже и последовали оргвыводы: место Руди Гарсии занял Вальтер Мадзарри, он уже тренировал "Наполи" c 2009 по 2012 год и брал Кубок Италии. Первый матч под его руководством прошел неплохо, мало того, что обыграли крепкую "Аталанту" (2:1), так еще и Хвича Кварацхелия забил, а это сейчас происходит не так часто.

Главная мотивация встречи с "Реалом" – обеспечить себе выход в плей-офф. Иначе есть шанс, что придется бодаться с супермотивированной "Брагой". И какие-то плоды это, возможно, принесет. Эксперты дают коэффициент 1.75 на "индивидуальный тотал "Наполи" больше 1,5".

Последние матчи "Наполи" (2-2-1, 7-5)

Серия А. "Аталанта" – "Наполи" – 1:2

Серия А. "Наполи" – "Эмполи" – 0:1

ЛЧ. "Наполи" – "Унион Берлин" – 1:1

Серия А. "Салернитана" – "Наполи" – 0:2

Серия А. "Наполи" – "Милан" – 2:2

Прогноз

"Реал Мадрид" – 1.83

Ничья – 3.95

"Наполи" – 4.20

"Наполи" очень хочет отомстить за обидное поражение на "Диего Армандо Марадона", и, вполне возможно, команде Мадзарри это удастся. Эксперты рекомендуют рассмотреть коэффициент 2.04 на "Наполи" не проиграет".