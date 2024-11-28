Рафаэль Надаль посетил матч между "Ливерпулем" и мадридским "Реалом"

В ночь с 27 на 28 ноября в Лиге чемпионов прошло девять матчей пятого тура общего группового этапа. В центральной встрече футбольной ночи сыграли английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал". Эту игру посетил легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль, сообщает Zakon.kz.

Надаль и его сестра Марибель попали в объективы камер на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Брат и сестра пришли поддержать свою любимую команду "Реал", но мадридский клуб огорчил звезду мирового тенниса, проиграв со счетом 0:2.

Rafa Nadal already living his best retirement life, watching Real Madrid at Anfield. pic.twitter.com/k4mFn4O7LS — José Morgado (@josemorgado) November 27, 2024

На прошлой неделе 38-летний Надаль в последней игре своей карьеры уступил нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу со счетом 4:6, 4:6 в рамках четвертьфинального матча Кубка Дэвиса – 2024 между сборными Испании и Нидерландов (1:2).

Ранее 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Надаль поделился эмоциями по случаю завершения своей профессиональной карьеры.