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Рафаэль Надаль посетил матч между "Ливерпулем" и мадридским "Реалом"

Рафаэль Надаль посетил матч между &quot;Ливерпулем&quot; и мадридским &quot;Реалом&quot; Фото: АТР
В ночь с 27 на 28 ноября в Лиге чемпионов прошло девять матчей пятого тура общего группового этапа. В центральной встрече футбольной ночи сыграли английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал". Эту игру посетил легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль, сообщает Zakon.kz.

Надаль и его сестра Марибель попали в объективы камер на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Брат и сестра пришли поддержать свою любимую команду "Реал", но мадридский клуб огорчил звезду мирового тенниса, проиграв со счетом 0:2. 

На прошлой неделе 38-летний Надаль в последней игре своей карьеры уступил нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу со счетом 4:6, 4:6 в рамках четвертьфинального матча Кубка Дэвиса – 2024 между сборными Испании и Нидерландов (1:2).

Ранее 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Надаль поделился эмоциями по случаю завершения своей профессиональной карьеры.

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