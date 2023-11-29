Апелляцию в отношении сына депутата Турлыханова начали рассматривать в Военном суде

29 ноября в Военном суде началось апелляционное рассмотрение уголовного дела в отношении военнослужащего Нурасыла Болата, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести адвокатам из хулиганских побуждений, сообщает Zakon.kz.

Потерпевшие попросили изменить наказание сыну депутата Турлыханова.

По данным пресс-службы Военного суда, дело поступило в суд.

потерпевшие просят назначить сыну депутата Турлыханова наказание в виде лишения свободы;

прокурор просит заменить денежный штраф на ограничение свободы;

адвокат осужденного просит оправдать Нурасыла Болата.

"Осужденный вину признает в содеянном раскаивается, готов нести наказание и оставляет его на усмотрение суда", – сообщили в в пресс-службе Военного суда.

Инцидент с участием сына депутата Турлыханова произошел в ночь на 11 февраля 2023 года в Алматы. Нурасыл Болат напал на супругов-адвокатов Чернова и Дмитриевич.



2 июля стало известно, что Нурасыл Болат сбежал из воинской части. Через несколько дней его нашла военная полиция. Cуд признал Нурасыла Болата виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 652 КоАП. Его арестовали на 15 суток.