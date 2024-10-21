Суд над сыном Турлыханова: Служба пробации просит лишить его свободы

В районном суде № 2 Медеуского района Алматы прошло рассмотрение дела в отношении Нурасыла Болата, сына депутата Мажилиса Даулета Турлыханова, сообщает Zakon.kz.

Изначально материалы должны были рассмотреть в пятницу, 18 октября, но заседание по непонятным причинам перенесли на понедельник, 21 октября.



Первым выступил представитель службы пробации.

"С ним неоднократно проводились беседы профилактического характера о недопустимости нарушения порядка отбывания наказания. Несмотря на неоднократные предупреждения и наличие электронного средства слежения, он дважды нарушил порядок отбывания наказания. 11 октября и 12 октября 2024 года. Так, при мониторинге платформы слежения местонахождения установлено, что 11 октября вечером он находился в ресторане. 12 октября – в караоке баре… На основании этого вносим представление заменить ограничение свободы на лишение свободы", – заявил представитель Службы пробации.

Отмечается, что по состоянию на 21 октября Нурасылу Болату осталось отбыть один год пять месяцев.



В пользу замены наказания выступила и потерпевшая Анна Чернова.



"Два нарушения у него были злостными, и он знал о том, что ему нельзя находиться в увеселительном заведении, ему разъясняли в самом начале, когда поставили на пробацию, и позже Верховный суд, оглашая свой приговор, озвучивал ему данные требования и ограничения. Поэтому довод о том, что он не знал, что ему нельзя выезжать в 4 утра не предупредив службу пробации, о том, что ему нельзя находится в увеселительном заведении, где реализуют спиртные напитки, не является обоснованном. Мы сейчас говорим о 21-летнем мужчине, мы не говорим о ребенке. Это совершеннолетний человек. И наказание применяется в целях восстановления справедливости и направления человека на путь исправления. В данном случае мы не видим ни того, ни другого. Думаю, в данном случае нужно удовлетворить представление Службы пробации и заменить "ограничение свободы" на "лишение свободы", – отметила адвокат.

Адвокат Назкен Кусаинова в свою очередь отметила, что "в действительности было только одно нарушение – 11 октября 2024 года".

"Касательно второго нарушения, Службой пробации не представлено доказательств, что он находился именно в увеселительном заведении, в ресторане. О том, что он подъехал за барсеткой в его объяснительной указано, но Службой пробации это не принято во внимание... Службой пробации не предоставлено достаточных доказательств для замены "ограничения свободы" на "лишение свободы". Касательно моего подзащитного, касательно 11 октября он признал, он в этом раскаялся. Поэтому прошу отказать в представлении Службы пробации Медеуского района", – резюмировала она.

Нурасыл Болат признал, что нарушил условия отбывания наказания и заявил, что искренне раскаивается в этом.

Суд удалился в совещательную комнату. Решение будет вынесено завтра, 22 октября 2024 года.



14 октября сообщалось, что сына Даулета Турлыханова – Нурасыла Болата снова заметили прогуливающимся по Алматы, тогда как он в позднее время должен находиться дома из-за ограничения свободы

В октябре в казахстанских пабликах появились видео, как Нурасыл Болат сидит в компании за праздничным столом. Авторы публикаций утверждают, что он праздновал в ресторане 18-летие своей знакомой в нарушение установленного режима ограничения свободы.



Нурасыл Болат не в первый раз подозревается в нарушении отбывания наказания. Ранее сообщалось, что ряд сотрудников наказаны из-за ситуации по делу Нурасыла Болата.

16 октября Даулет Турлыханов прокомментировал поступок своего сына Нурасыла Болата на тое. Он заявил, что провел с ним воспитательную беседу о том, что нельзя нарушать порядок.

Напомним, в Алматы в ночь на 11 февраля 2023 года Нурасыл Болат напал на семью юристов Анну и Олега Черновых. Они пытались помочь девушке, также подвергшейся нападению со стороны молодого человека. В отношении Болата было заведено дело по ч. 2 ст. 107 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух и более лиц" УК РК.



Позднее выяснилось, что Нурасыл Болат является рядовым срочной службы и 2 июля он совершил побег из воинской части. 3 июля его нашли, после чего арестовали на 15 суток.

В октябре суд признал Болата виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 1 и 5 ч. 2 ст. 107 УК РК, и назначил наказание в виде штрафа на сумму более 1,7 млн тенге. Он также должен был выплатить двум потерпевшим по 500 тыс. тенге.

14 мая 2024 года Верховный суд Казахстана изменил приговор Нурасылу Болату и назначил ему два года ограничения свободы. На сына депутата Мажилиса была возложена обязанность пробационного контроля на весь период наказания. По информации потерпевших адвокатов Анны и Олега Черновых, это значит, что Нурасылу "нельзя выезжать за границу, ходить по клубам и барам, пить алкоголь и совершать другие преступления, он должен отмечаться в службе пробационного контроля и быть дома в 23:00". Также была увеличена сумма компенсации морального вреда до 1 млн тенге каждому.