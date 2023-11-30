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В ВКО будут развивать медицинский туризм

В ВКО будут развивать медицинский туризм Фото: пресс-центр ВКО
В Восточном Казахстане особое внимание уделяется вопросам социальной сферы.

Так, в регионе 320 медицинских учреждений, где работают свыше 8 тысяч человек. Об этом сообщил аким ВКО Ермек Кошербаев.

"Есть ряд проблемных вопросов, решением которых мы занимаемся совместно с центральными госорганами. Это вопрос финансирования для завершения строительства двух крупных объектов: Центра гематологии в Усть-Каменогорске и больничного комплекса в Риддере".Ермек Кошербаев
В ВКО будут развивать медицинский туризм

Фото: пресс-центр ВКО

Работают власти и над решением вопроса погашения кредиторской задолженности медицинских организаций.

В ВКО будут развивать медицинский туризм

Фото: пресс-центр ВКО

Это системный вопрос по всей республике.

"В наших планах развитие медицинского туризма. В настоящее время мы реализуем проект по созданию центра по диагностике и лечению онкологических и кардиологических заболеваний. Его главным отличием будет не только обследование, но и дальнейшая реабилитация в санаторных условиях".Ермек Кошербаев
В ВКО будут развивать медицинский туризм

Фото: пресс-центр ВКО

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