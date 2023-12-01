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Участки стоимостью 326 млн тенге: земельные махинации выявили в Туркестанской области

Участки стоимостью 326 млн тенге: земельные махинации выявили в Туркестанской области Фото: gov.kz
Прокуратурой Туркестанской области в отношении должностных лиц акимата Толебийского района начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в надзорном органе, досудебное расследование начато "по факту мошенничества в особо крупном размере выраженное в составлении незаконных актов с предоставлением перспективных земель из специального земельного фонда района".

"В частности, по уголовному делу руководитель отдела земельных отношений подозревается в том, что он, с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору со своим предшественником незаконно оформил на него более 200 га плодородных земельных участков, рыночная стоимость которых составляет 326 млн тенге", – говорится в сообщении 1 декабря 2023 года.

Управлением досудебного расследования прокуратуры области подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причастности других лиц к данному преступлению".Прокуратура Туркестанской области

8 ноября 2023 года стало известно, что прокуратура Туркестанской области не допустила строительства элитных дач на 270 участках земли в окрестностях Шымкента и предгорьях. Подробности здесь.

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