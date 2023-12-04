В Казахстане запущено производство контактных линз, улучшающих зрение
По данным ВОЗ, не менее 2,2 миллиарда человек во всем мире страдают нарушениями зрения. Но, по меньшей мере, миллиарду можно было помочь – предотвратить снижение остроты зрения или все еще возможно его скорректировать.
Основными причинами нарушения зрения и слепоты во всем мире являются аномалии рефракции и катаракта. Согласно оценкам, лишь 36% людей, страдающих нарушениями дальнего зрения из-за аномалии рефракции, и около 17% людей, у которых нарушения зрения вызваны катарактой, имели возможность получить надлежащую лечебную помощь.
Фото: OKVision
Нарушения зрения оказывают тяжелое негативное воздействие на качество жизни взрослых. Взрослые сталкиваются с проблемой в трудоустройстве и чаще страдают депрессией и тревожными расстройствами.
Потеря зрения встречается в любом возрасте, однако большинство страдающих нарушениями зрения и слепотой – люди старше 50 лет. У детей младшего возраста, страдающих ранними тяжелыми и необратимыми нарушениями зрения, могут возникать задержки моторного, речевого, эмоционального, социального и когнитивного развития, чреватые пожизненными последствиями. У школьников, страдающих нарушениями зрения, может наблюдаться пониженная успеваемость.
Фото: OKVision
160 тысяч людей с нарушением зрения проживают и в Казахстане. 20 тысяч из них – инвалиды по зрению.
Теперь с появлением собственного производства, появилась уникальная возможность решить многие вопросы, связанные с проблемами со зрением, такими как: близорукость, астигматизм, кератоконус и другими. С открытием лаборатории "Окей Вижен Казахстан" склеральные, ночные, контактные линзы станут более доступными. Как отмечают организаторы, пациенты, помимо экономии собственных средств, также смогут сберечь свое время в поисках качественной продукции, получив высококлассные линзы для такого хрупкого органа, как глаза.
В целом, открытие лаборатории даст толчок в развитии сферы офтальмологии Казахстана: это и обучение наших докторов, занимающихся контактной коррекцией, и новые возможности отечественной медицины.
Фото: Zakon.kz
Глава компании "Окей Вижен", доктор медицинских наук, профессор, директор "Национального института миопии", президент "Национальной ассоциации оптометристов России" Александр Мягков поделился историей создания производства в городе Алматы, отметив, что локация была выбрана не случайно. По его мнению, это наилучшее размещение для старта производства в Казахстане, или даже в Центральной Азии. Южная столица занимает максимально удобное географическое положение, гранича практически со всеми странами СНГ.
"Наши линзы давно применяют в лечении и коррекции зрения офтальмологами Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана. Центральная Азия довольно быстро развивается, и открыть производство в Алматы было максимально целесообразным решением. Здесь удобно создавать продукт в тех объемах, в которых нуждаются в стране и в соседних регионах – местонахождение упрощает доставку инновационных линз в соседние страны". Александр Мягков
Профессор кафедры офтальмологии Российской медицинской академии объяснил, что контактные линзы не относятся к числу рядовых линз, которые представлены на рынке. Линзы являются лечебными. Они не только помогают скорректировать миопию. К примеру, склеральные линзы направлены на реабилитацию и помощь пациентам обрести острое зрение после неудачных операций на его коррекцию. А газопроницаемые линзы (ГП-линзы) подходят для продолжительного ношения даже совсем маленьким детям.
Фото: OKVision
Производство уже запущено, обучен технический персонал лаборатории. Собрана команда из серьезных профессионалов – врачей, офтальмологов и инженеров. Отечественные врачи и технические специалисты работают в связке с российскими инженерами.
"Конечно, мы, как головная компания, осуществляем обучение, тренинги и подготовку специалистов, инженеров в Москве. Также наши сотрудники выезжают и в Алматы. Процесс запуска предприятия не простой, как многим кажется, так как на производстве используется сложная технология. Но преимущество его в том, что все дизайны линз, и технология создания разработана нами. Поэтому мы можем легко ею делиться с казахстанскими специалистами, зная все тонкости в производстве контактных линз".Александр Мягков
Фото: OKVision
Александр Мягков рассказал, что "Окей Вижен Казахстан" выпускает около 30 различных видов контактных линз.
"Это и мягкие контактные линзы, к которым большинство людей уже привыкли. Жесткие, и здесь несколько их вариантов: ночные линзы. К примеру, те, которые ребенок надевает на ночь, а утром снимает. Чем же отличаются наши контактные линзы от линз наших конкурентов? Разница принципиальная – любой вид линз будет изготовлен индивидуально, для определенного человека. Их подбирают точно по кривизне роговицы любого глаза. Врач видит проблему и понимает, как ее нужно решить, а инженер помогает воплотить эту задачу в жизнь".Александр Мягков
Профессор уточнил, что склеральные контактные линзы – это последнее поколение линз.
"Они большего размера, чем мы привыкли, легко переносятся человеком, намного проще надеваются и снимаются. А самое главное – они могут корректировать зрение даже у людей, у которых серьезный астигматизм, например, кератоконус. Если на роговице разные рубцы, последствия травмы, после каких-то операций. Именно поэтому они уникальные", – пояснил профессор Александр Мягков.
Еще одним преимуществом этого вида линз является то, что линза не контактирует с поверхностью склеры. Это очень важно в тех случаях, когда линза изготовляется для малыша.
"Если мы лечим глаз ребенка, линза надевается на ночь. Поэтому она как ключик к замочку должна соответствовать поверхности роговицы. Сама контактная линза не должна касаться поверхности глаза – она лежит на глазу. Это важно и для того, чтобы был доступ к воздуху. Таким образом, мы можем притормозить прогрессирование близорукости, которое без внимания даст о себе знать во взрослом возрасте". Александр Мягков
Фото: OKVision
Профессор Александр Мягков пояснил, за счет чего линзы будут доступнее для большинства казахстанцев.
"Многие считают, что если линзы индивидуальные, плюс изготовлены из инновационных материалов, то и цена будет у них "заоблачной". Но если верно разобраться, то стоимость их выйдет порой даже ниже, чем у конкурентов, если взять в расчет использование одноразовых линз, перемножив затраты на них за год. Учитывая, что у индивидуальных линз "Окей Вижен Казахстан" срок эксплуатации – 12 месяцев".Александр Мягков
Фото: Zakon.kz
Ведущий производитель материалов компания Contamac использует уникальные технологии и прогрессивные решения при создании заготовок для линз "Окей Вижен Казахстан". Гидрофильность поверхности газопроницаемых контактных линз (ГКЛ) является одним из основных преимуществ продукта и важной составляющей комфортного ношения линз.
"Газопроницаемость контактных линз можно объяснить возможностью проходимости кислорода через нее к глазу. Роговица, на которой сидит линза, не имеет своего подхода жидкости к роговице, поскольку она впитывает кислород из атмосферы. Поэтому, когда мы надеваем линзы на роговицу, мы создаем барьер между роговицей и глазом, из-за недостаточного доступа кислорода. Нам удалось создать материалы, которые позволяют проходить кислороду через контактную линзу. Отсюда и название – газопроницаемая (ГП). Но в зависимости от того, из какого материала были изготовлены линзы, всегда существовал лимит кислородопроницаемости – до того момента, когда линза становилась сухой, соответственно, менее комфортной. Так вот новые технологии позволяют нашей компании создавать материал для линз с проникаемостью большего объема кислорода через поверхность линзы, при этом сохраняя увлажненность поверхности линзы, следовательно, более комфортное ношение", – рассказал Научный консультант компании Contamac (Великобритания) Мартин Конвей.
Он отметил, что особенно важно это тогда, когда ночные ортологические линзы подбираются детям. Такие линзы рекомендуются с 7 лет, когда ребенок становится миопийным. С помощью таких линз возможно притормозить процесс снижения остроты зрения.
Работа родителей заключается в обучении ребенка следовать рекомендациям врача относительно правильного использования линз.
Фото: OKVision
Директор ТОО "Окей Вижен Казахстан" Алиева Диляра, открывая производство в Алматы подчеркнула, что гордится таким достижением в сфере офтальмологии страны.
"Все начиналось в 2017 году, на базе глазного института вместе с врачом Гульжанат Карисаевной. Тогда был открыт первый кабинет по подбору ночных контактных линз. Тогда у нас не было ничего – нужного запаса знаний, профессиональной подготовки, оборудования. И мы начали первые шаги. Мы выезжали за рубеж, чтобы почерпнуть знаний, чтобы офтальмологи и исследователи поделились с нами опытом. Было нелегко, мы очень долго шли к этому дню, но даже в период пандемии нам удалось не останавливаться, а идти дальше к цели. Поэтому сегодня исторический для нас всех день – открытие первой в Казахстане, да даже в ЦА, чего тут скромничать, лаборатории по изготовлению жестких контактных линз. Впереди, я уверена, будут еще шаги и благополучный путь. И не важно, сколько усилий будет приложено, я очень горжусь тем, чего мы достигли, и плодотворной работой с такими профессионалами, в команде и с поддержкой которых мы пришли к открытию производства в Казахстане".Алиева Диляра
С учетом того, что роговица у каждого человека уникальна – у кого-то ее диаметр или кривизна может быть больше или меньше – стандартная линза представленная на рынке подойдет приблизительно 60-65% населения. Теперь, с появлением индивидуального производства инновационных контактных линз, для многих пациентов это событие станет спасением.