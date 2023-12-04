В Казахстане запущено производство контактных линз, улучшающих зрение

В Алматы запущено уникальное производство линз. Такое предприятие на территории СНГ было только в России. Теперь в южной столице запущена первая лаборатория по изготовлению жестких, склеральных, мягких контактных линз по уникальной технологии, сообщает Zakon.kz.

По данным ВОЗ, не менее 2,2 миллиарда человек во всем мире страдают нарушениями зрения. Но, по меньшей мере, миллиарду можно было помочь – предотвратить снижение остроты зрения или все еще возможно его скорректировать.

Основными причинами нарушения зрения и слепоты во всем мире являются аномалии рефракции и катаракта. Согласно оценкам, лишь 36% людей, страдающих нарушениями дальнего зрения из-за аномалии рефракции, и около 17% людей, у которых нарушения зрения вызваны катарактой, имели возможность получить надлежащую лечебную помощь.

Фото: OKVision

Нарушения зрения оказывают тяжелое негативное воздействие на качество жизни взрослых. Взрослые сталкиваются с проблемой в трудоустройстве и чаще страдают депрессией и тревожными расстройствами.



Потеря зрения встречается в любом возрасте, однако большинство страдающих нарушениями зрения и слепотой – люди старше 50 лет. У детей младшего возраста, страдающих ранними тяжелыми и необратимыми нарушениями зрения, могут возникать задержки моторного, речевого, эмоционального, социального и когнитивного развития, чреватые пожизненными последствиями. У школьников, страдающих нарушениями зрения, может наблюдаться пониженная успеваемость.

Фото: OKVision

160 тысяч людей с нарушением зрения проживают и в Казахстане. 20 тысяч из них – инвалиды по зрению.



Теперь с появлением собственного производства, появилась уникальная возможность решить многие вопросы, связанные с проблемами со зрением, такими как: близорукость, астигматизм, кератоконус и другими. С открытием лаборатории "Окей Вижен Казахстан" склеральные, ночные, контактные линзы станут более доступными. Как отмечают организаторы, пациенты, помимо экономии собственных средств, также смогут сберечь свое время в поисках качественной продукции, получив высококлассные линзы для такого хрупкого органа, как глаза.

В целом, открытие лаборатории даст толчок в развитии сферы офтальмологии Казахстана: это и обучение наших докторов, занимающихся контактной коррекцией, и новые возможности отечественной медицины.

Фото: Zakon.kz

Глава компании "Окей Вижен", доктор медицинских наук, профессор, директор "Национального института миопии", президент "Национальной ассоциации оптометристов России" Александр Мягков поделился историей создания производства в городе Алматы, отметив, что локация была выбрана не случайно. По его мнению, это наилучшее размещение для старта производства в Казахстане, или даже в Центральной Азии. Южная столица занимает максимально удобное географическое положение, гранича практически со всеми странами СНГ.



"Наши линзы давно применяют в лечении и коррекции зрения офтальмологами Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана. Центральная Азия довольно быстро развивается, и открыть производство в Алматы было максимально целесообразным решением. Здесь удобно создавать продукт в тех объемах, в которых нуждаются в стране и в соседних регионах – местонахождение упрощает доставку инновационных линз в соседние страны". Александр Мягков

Профессор кафедры офтальмологии Российской медицинской академии объяснил, что контактные линзы не относятся к числу рядовых линз, которые представлены на рынке. Линзы являются лечебными. Они не только помогают скорректировать миопию. К примеру, склеральные линзы направлены на реабилитацию и помощь пациентам обрести острое зрение после неудачных операций на его коррекцию. А газопроницаемые линзы (ГП-линзы) подходят для продолжительного ношения даже совсем маленьким детям.





Фото: OKVision

Производство уже запущено, обучен технический персонал лаборатории. Собрана команда из серьезных профессионалов – врачей, офтальмологов и инженеров. Отечественные врачи и технические специалисты работают в связке с российскими инженерами.



"Конечно, мы, как головная компания, осуществляем обучение, тренинги и подготовку специалистов, инженеров в Москве. Также наши сотрудники выезжают и в Алматы. Процесс запуска предприятия не простой, как многим кажется, так как на производстве используется сложная технология. Но преимущество его в том, что все дизайны линз, и технология создания разработана нами. Поэтому мы можем легко ею делиться с казахстанскими специалистами, зная все тонкости в производстве контактных линз". Александр Мягков

Фото: OKVision

Александр Мягков рассказал, что "Окей Вижен Казахстан" выпускает около 30 различных видов контактных линз.



"Это и мягкие контактные линзы, к которым большинство людей уже привыкли. Жесткие, и здесь несколько их вариантов: ночные линзы. К примеру, те, которые ребенок надевает на ночь, а утром снимает. Чем же отличаются наши контактные линзы от линз наших конкурентов? Разница принципиальная – любой вид линз будет изготовлен индивидуально, для определенного человека. Их подбирают точно по кривизне роговицы любого глаза. Врач видит проблему и понимает, как ее нужно решить, а инженер помогает воплотить эту задачу в жизнь". Александр Мягков

Профессор уточнил, что склеральные контактные линзы – это последнее поколение линз.

"Они большего размера, чем мы привыкли, легко переносятся человеком, намного проще надеваются и снимаются. А самое главное – они могут корректировать зрение даже у людей, у которых серьезный астигматизм, например, кератоконус. Если на роговице разные рубцы, последствия травмы, после каких-то операций. Именно поэтому они уникальные", – пояснил профессор Александр Мягков.



Еще одним преимуществом этого вида линз является то, что линза не контактирует с поверхностью склеры. Это очень важно в тех случаях, когда линза изготовляется для малыша.

"Если мы лечим глаз ребенка, линза надевается на ночь. Поэтому она как ключик к замочку должна соответствовать поверхности роговицы. Сама контактная линза не должна касаться поверхности глаза – она лежит на глазу. Это важно и для того, чтобы был доступ к воздуху. Таким образом, мы можем притормозить прогрессирование близорукости, которое без внимания даст о себе знать во взрослом возрасте". Александр Мягков





Фото: OKVision

Профессор Александр Мягков пояснил, за счет чего линзы будут доступнее для большинства казахстанцев.



"Многие считают, что если линзы индивидуальные, плюс изготовлены из инновационных материалов, то и цена будет у них "заоблачной". Но если верно разобраться, то стоимость их выйдет порой даже ниже, чем у конкурентов, если взять в расчет использование одноразовых линз, перемножив затраты на них за год. Учитывая, что у индивидуальных линз "Окей Вижен Казахстан" срок эксплуатации – 12 месяцев". Александр Мягков





Фото: Zakon.kz

Ведущий производитель материалов компания Contamac использует уникальные технологии и прогрессивные решения при создании заготовок для линз "Окей Вижен Казахстан". Гидрофильность поверхности газопроницаемых контактных линз (ГКЛ) является одним из основных преимуществ продукта и важной составляющей комфортного ношения линз.



"Газопроницаемость контактных линз можно объяснить возможностью проходимости кислорода через нее к глазу. Роговица, на которой сидит линза, не имеет своего подхода жидкости к роговице, поскольку она впитывает кислород из атмосферы. Поэтому, когда мы надеваем линзы на роговицу, мы создаем барьер между роговицей и глазом, из-за недостаточного доступа кислорода. Нам удалось создать материалы, которые позволяют проходить кислороду через контактную линзу. Отсюда и название – газопроницаемая (ГП). Но в зависимости от того, из какого материала были изготовлены линзы, всегда существовал лимит кислородопроницаемости – до того момента, когда линза становилась сухой, соответственно, менее комфортной. Так вот новые технологии позволяют нашей компании создавать материал для линз с проникаемостью большего объема кислорода через поверхность линзы, при этом сохраняя увлажненность поверхности линзы, следовательно, более комфортное ношение", – рассказал Научный консультант компании Contamac (Великобритания) Мартин Конвей.

Он отметил, что особенно важно это тогда, когда ночные ортологические линзы подбираются детям. Такие линзы рекомендуются с 7 лет, когда ребенок становится миопийным. С помощью таких линз возможно притормозить процесс снижения остроты зрения.

Работа родителей заключается в обучении ребенка следовать рекомендациям врача относительно правильного использования линз.

Фото: OKVision

Директор ТОО "Окей Вижен Казахстан" Алиева Диляра, открывая производство в Алматы подчеркнула, что гордится таким достижением в сфере офтальмологии страны.



"Все начиналось в 2017 году, на базе глазного института вместе с врачом Гульжанат Карисаевной. Тогда был открыт первый кабинет по подбору ночных контактных линз. Тогда у нас не было ничего – нужного запаса знаний, профессиональной подготовки, оборудования. И мы начали первые шаги. Мы выезжали за рубеж, чтобы почерпнуть знаний, чтобы офтальмологи и исследователи поделились с нами опытом. Было нелегко, мы очень долго шли к этому дню, но даже в период пандемии нам удалось не останавливаться, а идти дальше к цели. Поэтому сегодня исторический для нас всех день – открытие первой в Казахстане, да даже в ЦА, чего тут скромничать, лаборатории по изготовлению жестких контактных линз. Впереди, я уверена, будут еще шаги и благополучный путь. И не важно, сколько усилий будет приложено, я очень горжусь тем, чего мы достигли, и плодотворной работой с такими профессионалами, в команде и с поддержкой которых мы пришли к открытию производства в Казахстане". Алиева Диляра

С учетом того, что роговица у каждого человека уникальна – у кого-то ее диаметр или кривизна может быть больше или меньше – стандартная линза представленная на рынке подойдет приблизительно 60-65% населения. Теперь, с появлением индивидуального производства инновационных контактных линз, для многих пациентов это событие станет спасением.