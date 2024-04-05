Очки или контактные линзы - что лучше

Современные технологии нашли отличное применение в такой традиционной сфере, как коррекция зрения, что позволяет многим людям отказаться от ношения очков, и даже лечиться во сне с помощью контактных линз. Zakon.kz собрал мнения специалистов о плюсах и минусах тенденций в офтальмологии.

Определенного ответа на вопрос: что лучше очки или контактные линзы, врачи дать не могут. Каждый тип имеет свои плюсы и минусы, а в некоторых случаях придется отказаться от мягких контактных линз в пользу очков.

Плюсы очков

Модный дизайн очков помимо функциональной задачи, решает еще и эстетическую. При грамотном подборе оправы можно удачно корректировать внешность, к примеру, удлинить овал лица, а также придать облику современный и эффектный вид. В настоящее время предлагаются различные виды линз для очков.

Солнцезащитные цветные линзы (зеленые, голубые, коричневые и т.д.) с коррекцией зрения;

"Хамелеоны" – линзы, которые, в частности, позволяют совмещать солнцезащитный эффект и коррекцию зрения: в помещении они светлеют, а при выходе на улицу, на солнце, темнеют;

Бифокальные линзы – позволяют не менять очки в зависимости от диоптрий (очки для дали, для чтения и т.д.);

Монофокальные линзы – традиционный вид линз для очков, диоптрии в них рассчитываются в зависимости от предназначения: улица (даль), помещение (чтение, работа за компьютером, и т.д.). Революционные изменения здесь – существенное уменьшение толщины линзы, создающие дополнительный комфорт от использования.

Врачи не назвали каких-то ограничений по здоровью или состоянию человека для отказа от ношения очков.

Минусы очков

Как таковых минусов у очков нет. Значение имеет индивидуальное отношение человека к выбору очков или контактных линз.

Какие плюсы и минусы имеются у контактных линз

Что касается мягких контактных линз, то и здесь произошли изменения, помимо цветных, на рынке можно купить еще два вида: монофокальные (традиционные) и мультифакальные линзы.

В чем отличие монофокальных от мультифакальных линз. Обычные линзы обладают только одной оптической зоной, и способны корректировать только близорукость или дальнозоркость. Мультифокальные линзы имеют несколько оптических зон, что позволяет хорошо видеть на ближнем, дальнем и промежуточном расстоянии. Данный вид контактных линз могут использовать люди с дальнозоркостью и близорукостью.

Плюсы мягких контактных линз

Специалисты считают, что главными плюсами мягких контактных лиц являются косметический эффект и зрительный комфорт. Помимо этого, человеку в контактных линзах легче переносить коррекцию (улучшение зрения за счет линз) при высоких степенях близорукости, дальнозоркости и астигматизма.

Одним из плюсов мягких контактных линз можно назвать появление ночных ортокератологических линз, которые пациенты используют во время сна. В настоящее время ортокератологические линзы считаются одним из самых эффективных способов контроля прогрессирующей миопии (близорукость). Правда, у метода имеются ограничения по числовым показателям диоптрий: ортокератологические линзы можно использовать во сне с миопией до — 8,0 D, гиперметропией — 6,0 D и астигматизмом до 5 D. Существуют также некоторые противопоказания, о которых следуют поговорить с врачом-офтальмологом.

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Минусы мягких контактных линз

Инфицирование глаз при использовании контактных линз – самая распространенная проблема. Возникает в результате неправильной обработки линз или грязных рук. Манипуляции с контактными линзами требуют некоторого навыка, и внимательного отношение к чистоте. Другой существенный минус – при ношении контактных линз часто возникает синдром сухого глаза.

Какие противопоказания есть у мягких контактных линз? Медики называют несколько обстоятельств и заболеваний, при которых необходимо отказаться от использования контактных линз.