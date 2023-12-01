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Нурсултан Назарбаев написал новую книгу

Нурсултан Назарбаев написал новую книгу Фото: nazarbayev.kz
Нурсултан Назарбаев написал книгу воспоминаний "Моя жизнь. От зависимости к свободе", сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте nazarbayev.kz, книга Нурсултана Назарбаева "Моя жизнь. От зависимости к свободе" поступила в продажу в сеть книжных магазинов "Меломан" и "АлматыКiтап".

"Воспоминания Нурсултана Назарбаева предоставляют читателю уникальный шанс взглянуть на историю независимого Казахстана глазами человека, стоявшего у истоков современной казахской государственности", – говорится в сообщении 1 декабря 2023 года.

В своих мемуарах, сочетающих историческую точность и личное отношение, Нурсултан Назарбаев делится воспоминаниями о своем жизненном пути, периодах становления и развития страны.

Книга рассказывает о сложных и эпохальных политических событиях, масштабных экономических преобразованиях, международных отношениях и стратегических решениях, принятых во время нахождения Нурсултана Назарбаева у власти.

"Книга примечательна и тем, что в ней первый президент впервые откровенно рассказывает о своей семье и делится своими взглядами на события трагического января", – следует из сообщения.

"Моя Жизнь. От зависимости к свободе" – это откровения лидера, который воплотил в реальность вековые чаяния своего народа о независимости.

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