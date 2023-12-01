Порядка 30 тысяч жителей Алматинской области трудоустроены за 10 месяцев 2023 года

Первый руководитель региона Марат Султангазиев сообщил, что с целью сокращения количества безработных граждан уполномоченным органом были приняты меры по созданию 58 тысяч новых рабочих мест.

​"С начала текущего года было сформировано 58 тысяч рабочих мест, из которых 46,3 тысячи, или 79,8%, представляют собой постоянные позиции. На постоянные рабочие места были трудоустроены 29,6 тысячи человек, а еще 11 тысяч человек были направлены на рабочие места, субсидированные государством", – отметил аким Области.

​В своем выступлении первый руководитель региона выделил инициативы, направленные на поддержку и улучшение профессиональных навыков молодых предпринимателей.





​"На сегодняшний день 552 безработных гражданина прошли краткосрочное обучение для восстановления профессиональных навыков. 9,6 тысячи человек приняли участие в обучении по бизнес-навыкам в рамках программы "Бастау бизнес". 259 жителей области получили безвозмездные гранты для реализации своих бизнес-идей в размере до 400 МРП и успешно открыли свои предприятия. Были одобрены кандидатуры 364 молодых предпринимателей для получения микрокредитов до 5 млн тенге под 2,5% годовых с целью открытия собственного дела". Марат Султангазиев

​В заключении он подчеркнул, что на электронной бирже труда в области размещено 3446 вакансий на 13 192 рабочих места, средняя заработная плата составляет 100-150 тыс. тенге. По его словам, в области на постоянной основе ведется работа по улучшению условий труда и созданию новых рабочих мест.