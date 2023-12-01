Мальчика нашли в истощенном состоянии: аким Алматинской области рассказал подробности

Аким Алматинской области Марат Султангазиев на пресс-конференции в СЦК рассказал о состоянии шестилетнего мальчика, который из-за голода находился в истощенном состоянии, не разговаривал, не мог ходить, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что акимат следит за ситуацией.

"В первые три года он развивался как нормальный ребенок. Потом его развитие остановилось. Сегодня он находится на лечении. Работу ведем. Конечно, условия жизни у этого ребенка очень плохие. Дома беспорядок, запахи, много кошек. Мама за ребенком не следила. Он не только посторонних людей, собственную мать боится. Такое состояние. Сейчас работу врачи и психологи проводят". Марат Султангазиев

Сотрудники прокуратуры в Илийском районе обнаружили шестилетнего мальчика в истощенном состоянии. Его экстренно госпитализировали в районную больницу с диагнозом "Двухсторонняя пневмония", где ему оказана медицинская помощь. Родители привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.127 КоАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего), органом опеки и попечительства в суд подан иск об ограничении родительских прав

