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Мать морила голодом шестилетнего сына в Алматинской области: подробности

Мать морила голодом шестилетнего сына в Алматинской области: подробности Фото: pixabay
Аким Алматинской области Марат Султангазиев рассказал о вопиющем случае нарушения прав детей в регионе, когда мать морила голодом и не воспитывала шестилетнего сына, сообщает Zakon.kz.

Шестилетний мальчик, которого обнаружили в одном из домов Алматинской области представители мобильной группы, не мог самостоятельно передвигаться из-за сильнейшего истощения. Ребенок боится людей, в том числе и родную мать, а также серьезно отстает в развитии. Подробности рассказал 1 декабря во время конференции аким Алматинской области Марат Султангазиев, передает AlmatyTV.

"Условия жизни этого ребенка плохие. Дома беспорядок, запахи, много кошек. Мама за ребенком не следила. Он не только посторонних людей, даже собственную мать боится. Работу врачи и психологи проводят". Марат Султангазиев

По сообщению прокуратуры региона, мальчика экстренно госпитализировали в больницу с диагнозом "двустороннее воспаление легких". Родителей ребенка привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 127 КоАП "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Известно, что их лишили родительских прав.

Ранее в прокуратуре Алматинской области рассказали, что за месяц мобильные группы посетили свыше 400 семей. В результате проверок у недобросовестных родителей отобрали 15 детей, в суд подано 7 исков об ограничении родительских прав.

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