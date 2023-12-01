Более 70 новых рабочих мест создадут в одном из городов Акмолинской области

Город Степногорск является индустриальным центром Акмолинской области. Благодаря работе градообразующих предприятий с численностью работающих более 2-х тысяч человек, средних и малых предприятий, Степногорск производит около трети промышленной продукции области.

В регионе производят золото, подшипники, уран, медный концентрат, средства защиты растений, электроэнергию, тепловую энергию, серную кислоту, спирт, зимнее дизельное топливо, коллективные концентраторы редкоземельных металлов и свинец.

"В рамках индустриально-инновационного развития реализуется несколько проектов. ТОО "SARECO" по производству электролитического марганца мощностью до 7,5 тыс. тонн в год, общая стоимость проекта – 7,7 млрд тенге с созданием 30 рабочих мест. ТОО "Целингормаш" – производство металлоконструкций общей стоимостью проекта 2,3 млрд тенге с созданием 40 рабочих мест. Также в текущем году введен проект по строительству модульной обогатительной фабрики производительностью 350 тысяч тонн в год ТОО "АDELYA GOLD", стоимость проекта составила 4,5 млрд тенге, создано 48 рабочих мест". Аким города Степногорск Алпысбай Каиржанов

Сообщается, что в экономику города было вложено инвестиций в объеме 14 млрд тенге. В основном это в итоге реализации проекта крупного карьера Алтыналмас в поселке Аксу и строительства фабрики.

"В сентябре этого года в селе Карабулак открылся первый в Казахстане рынок Slow FOOD, где реализовывались продукты местных производителей и натуральные продукты из близлежащих регионов области. В сфере малого и среднего бизнеса работают около 3900 субъектов, наблюдается рост по сравнению с прошлым годом, что в основном связано с мерами господдержки. 14 человек получили грант на открытие собственного дела, 136 человек прошли обучение основам предпринимательства "Бастау-бизнес". Аким Степногорска Алпысбай Каиржанов

Сообщается, что в районе проводится комплексная работа, направленная на стабилизацию цен на товары социального значения с участием товаропроизводителей, соседних районов области и города Астана. Проведено 39 ярмарок на сумму 422,4 млн тенге.

К тому же в целях обеспечения занятости в Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы с начала года включены 347 человек.

"По вопросу трудоустройства обратились 2 700 жителей Степногорска, из них трудоустроено 1 500 человек. Назначена социальная помощь 4 000 жителей города, социальные услуги предоставлены 241 человеку. Среднемесячная заработная плата составила 323,9 тыс. тенге", – резюмировал Алпыспай Каиржанов.