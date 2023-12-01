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Льготное автокредитование не обеспечило обновление автопарка страны – аналитики НБК

Льготное автокредитование не обеспечило обновление автопарка страны – аналитики НБК Фото: pexels
Как следует из выводов исследования, проведенного аналитиками Нацбанка, выдача льготных автокредитов не смогла изменить структуру автопарка Казахстана и снизить долю стареющих автомобилей.

За 7 лет реализации программы льготного кредитования в Казахстане не смогли изменить структуру автопарка страны и снизить долю стареющих автомобилей. К таким выводам пришли аналитики Национального банка в своем экономическом обозрении.

Группа экспертов проанализировала условия и реализацию программ по льготному автокредитованию, которые запускали в Казахстане за последние 7 лет. Всего их было четыре. Каждая из них была нацелена на стимулирование отечественного автопрома, обеспечение населения новыми автомобилями казахстанского производства и обновление парка машин страны.

Так, по итогам исследования удалось выяснить, что структура автомобильного парка Казахстана в разрезе годов выпуска не претерпела значительных изменений, а выдача льготных автокредитов значимо не повлияла на снижение доли стареющих автомобилей.

Структура парка легковых автомобилей в Казахстане в разрезе годов выпуска

Льготное автокредитование не обеспечило обновление автопарка страны – аналитики НБК

Источник: БНС АСПИР РК

Подавляющее большинство зарегистрированных в Казахстане легковых автомобилей были выпущены более 7 лет назад, их доля по состоянию на 1 июля 2023 года составила 84%, или 3,66 млн единиц, что сопоставимо с показателями до запуска программ льготного кредитования – на начало 2015 года: 85%, или 3,39 млн единиц.

В целом, "успешность решения поставленных в рамках программ задач неоднозначна, что не позволяет говорить о высокой эффективности программ льготного автокредитования, практикуемых в Казахстане", считают аналитики Нацбанка.

Они пришли к выводу, что значимый вклад в развитие отечественного автопрома внесла только первая программа льготного кредитования 2015-2016 годов, которая простимулировала спрос со стороны населения на автомобили казахстанского производства.

В последующие же годы наблюдалось существенное снижение доли автомобилей, приобретенных в рамках льготного кредитования, а рост объема производства автомобилей стимулировали другими мерами господдержки – налоговые льготы и преференции, меры поддержки экспорта продукции, а также возмещение части затрат на производство продукции.

В целом, государственная поддержка, по мнению аналитиков, является действенным инструментом, позволяющим простимулировать развитие отрасли и предприятий, стать импульсом на этапе становления нового предприятия, однако "она должна быть адресной, временной и не подменять собой рыночные механизмы".

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