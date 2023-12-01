Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Аким Алматинской области рассказал, как будет развиваться регион

Аким Алматинской области рассказал, как будет развиваться регион и какие города появятся Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
На данный момент все проектные работы успешно завершены, и получены необходимые согласования от исполнительных органов и заинтересованных организаций.

В период с 18 по 20 октября были проведены общественные слушания, в ходе которых приняты во внимание мнения представителей заинтересованных государственных органов, общественных деятелей и местных жителей.

Кроме того, с 27 октября по 3 ноября текущего года градостроительный проект рассмотрен на сессиях районных маслихатов и маслихата города Конаев, в ходе которых проект генерального плана получил одобрение депутатов местных представительных органов.

На данный момент проводится комплексная градостроительная экспертиза в Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК, в ходе которой организовано активное сотрудничество с экспертами, по предоставлению необходимых проектных и иных материалов, с оперативным устранением выявленных замечаний.

Планируется, что к 4 декабря после получения положительного заключения государственной экспертизы утверждаемая часть градостроительного проекта будет размещена на портале "Открытое НПА" и направлена для согласования в НПП "Атамекен" и проведения антикоррупционной экспертизы в Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.

Одновременно с этим проект будет вынесен на обсуждение общественного совета при акимате Алматинской области и опубликован на сайте акимата.

Таким образом, 19 декабря после получения согласования вышеуказанных органов проект будет направлен на согласование в министерства финансов, юстиции, национальной экономики и промышленности и строительства.

На основе согласований с министерствами проект будет вынесен на заседание правительства Республики Казахстан для его утверждения в соответствии с действующим законодательством.

Вместе с тем в результате проведенных общественных обсуждений с учетом мнения населения маслихатом Алматинской области рассмотрен вопрос и принято решение по изменению и установлению границ Илийского, Талгарского районов и города Конаев.

В этой связи 15 ноября т.г. проект постановления правительства Республики Казахстан "О проекте Указа Президента Республики Казахстан "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области" размещен на республиканском портале "Открытое НПА" для обеспечения формирования общественного видения.

Таким образом, при наличии соответствующего поручения акимат Алматинской области готов внести изменения в градостроительный проект генерального плана города G4 City с учетом разграничения территории города Алатау площадью 88 тыс. гектаров и отнесением остальной части проектируемой территории градостроительного проекта в границы пригородной зоны.

При этом целесообразно поручить Комитету по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан принять к сведению формирование города Алатау с принятием в ходе проведения комплексной градостроительной экспертизы градостроительного проекта генерального плана города G4 City, вносимых изменений в градостроительную документацию.

Читайте также

Трехдневный прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте озвучили синоптики
Трехдневный прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте озвучили синоптики
В Таразе открылись центры раннего вмешательства и поддержки детей с аутизмом
В Таразе открылись центры раннего вмешательства и поддержки детей с аутизмом
Льготное автокредитование не обеспечило обновление автопарка страны – аналитики НБК
Льготное автокредитование не обеспечило обновление автопарка страны – аналитики НБК
Айсулу Омарова
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды
Казахстанские синоптики составили прогноз погоды на декабрь
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Зима по расписанию: морозы до минус 21 градуса придут в Казахстан
Зима по расписанию: резкое похолодание до -21° ожидается в Казахстане
Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению в школах и колледжах утвердили в Казахстане
Дистанционка в школах и колледжах: утверждены правила организации учебного процесса
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: