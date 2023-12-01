Аким Алматинской области рассказал, как будет развиваться регион

На данный момент все проектные работы успешно завершены, и получены необходимые согласования от исполнительных органов и заинтересованных организаций.

В период с 18 по 20 октября были проведены общественные слушания, в ходе которых приняты во внимание мнения представителей заинтересованных государственных органов, общественных деятелей и местных жителей.

Кроме того, с 27 октября по 3 ноября текущего года градостроительный проект рассмотрен на сессиях районных маслихатов и маслихата города Конаев, в ходе которых проект генерального плана получил одобрение депутатов местных представительных органов.

На данный момент проводится комплексная градостроительная экспертиза в Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК, в ходе которой организовано активное сотрудничество с экспертами, по предоставлению необходимых проектных и иных материалов, с оперативным устранением выявленных замечаний.

Планируется, что к 4 декабря после получения положительного заключения государственной экспертизы утверждаемая часть градостроительного проекта будет размещена на портале "Открытое НПА" и направлена для согласования в НПП "Атамекен" и проведения антикоррупционной экспертизы в Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.

Одновременно с этим проект будет вынесен на обсуждение общественного совета при акимате Алматинской области и опубликован на сайте акимата.

Таким образом, 19 декабря после получения согласования вышеуказанных органов проект будет направлен на согласование в министерства финансов, юстиции, национальной экономики и промышленности и строительства.

На основе согласований с министерствами проект будет вынесен на заседание правительства Республики Казахстан для его утверждения в соответствии с действующим законодательством.

Вместе с тем в результате проведенных общественных обсуждений с учетом мнения населения маслихатом Алматинской области рассмотрен вопрос и принято решение по изменению и установлению границ Илийского, Талгарского районов и города Конаев.

В этой связи 15 ноября т.г. проект постановления правительства Республики Казахстан "О проекте Указа Президента Республики Казахстан "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области" размещен на республиканском портале "Открытое НПА" для обеспечения формирования общественного видения.

Таким образом, при наличии соответствующего поручения акимат Алматинской области готов внести изменения в градостроительный проект генерального плана города G4 City с учетом разграничения территории города Алатау площадью 88 тыс. гектаров и отнесением остальной части проектируемой территории градостроительного проекта в границы пригородной зоны.

При этом целесообразно поручить Комитету по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан принять к сведению формирование города Алатау с принятием в ходе проведения комплексной градостроительной экспертизы градостроительного проекта генерального плана города G4 City, вносимых изменений в градостроительную документацию.