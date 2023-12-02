В Казахстане началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру
Регистрация желающих принять участие в КТ проводилась на сайте Национального центра тестирования МНВО РК app.testcenter.kz.
"На комплексное тестирование для поступления в магистратуру было подано более 8 тысяч заявлений. Наибольшее количество заявлений поступило на такие направления подготовки, как "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" и "Естественные науки, математика и статистика", – говорится в сообщении.
Экзамены начались 2 декабря и продлятся до 8 декабря.
Проходной балл остался прежним: для поступления в магистратуру на научно-педагогическое направление – 75 баллов, на профильное направление – 50 баллов. В случае несогласия с результатами комплексного тестирования поступающие могут в течение 30 минут после завершения тестирования подать онлайн-апелляцию.
По информации Национального центра тестирования, поступающие в магистратуру могут претендовать на 3,8 тыс. государственных образовательных грантов.
Из них на образовательную программу "Инженерные, обрабатывающие и строительные" выделено 1758 грантов, на "Естественные науки, математика и статистика" – 569 грантов, на "Педагогические науки" – 469 грантов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане составили список рисковых школ, детсадов и колледжей.