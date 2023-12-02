Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру

В Казахстане началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру Фото: Национальный центр тестирования
В Казахстане 2 декабря началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру, сообщает Zakon.kz.

Регистрация желающих принять участие в КТ проводилась на сайте Национального центра тестирования МНВО РК app.testcenter.kz.

"На комплексное тестирование для поступления в магистратуру было подано более 8 тысяч заявлений. Наибольшее количество заявлений поступило на такие направления подготовки, как "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" и "Естественные науки, математика и статистика", – говорится в сообщении.

Экзамены начались 2 декабря и продлятся до 8 декабря.

Проходной балл остался прежним: для поступления в магистратуру на научно-педагогическое направление – 75 баллов, на профильное направление – 50 баллов. В случае несогласия с результатами комплексного тестирования поступающие могут в течение 30 минут после завершения тестирования подать онлайн-апелляцию.

По информации Национального центра тестирования, поступающие в магистратуру могут претендовать на 3,8 тыс. государственных образовательных грантов.

Из них на образовательную программу "Инженерные, обрабатывающие и строительные" выделено 1758 грантов, на "Естественные науки, математика и статистика" – 569 грантов, на "Педагогические науки" – 469 грантов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане составили список рисковых школ, детсадов и колледжей.

Читайте также

Казахстан и Эмираты будут сотрудничать в области низкоуглеродной экономики
Саткалиев: Казахстан и Эмираты будут сотрудничать в области низкоуглеродной экономики
Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ
небо, облака, самолет
Зарубежные авиакомпании получили право выполнять полеты в крупные города Казахстана без ограничений
Лариса Черненко
Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Зима по расписанию: морозы до минус 21 градуса придут в Казахстан
Зима по расписанию: резкое похолодание до -21° ожидается в Казахстане
Казахстан тенге кредиты
Кому запретят брать кредиты в Казахстане
Киркоров оригинально поздравил дочь с днем рождения
Киркоров оригинально поздравил дочь с днем рождения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: