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Общество

Тестирование в магистратуру стартовало в Казахстане

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 06:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
21 июля в стране началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства науки и высшего образования страны, оно продлится до 10 августа. В этом году на комплексное тестирование для поступления в магистратуру было подано более 51 тыс. заявлений.

Наибольшее количество заявлений поступило на направления:

  • "Педагогические науки";
  • "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли";
  • "Бизнес, управление и право".

Комплексное тестирование для поступления в научно-педагогическую магистратуру проводится в электронном формате и состоит из трех блоков:

  • тест по иностранному языку;
  • тест на определение готовности к обучению;
  • тест по профилю группы образовательных программ.

На тестирование отводится три часа 55 минут. Пороговый балл – 75.

"Желающие поступить в профильную магистратуру сдают только тест по профилю групп образовательных программ. Пороговый балл составит 30", – говорится в сообщении министерства.

Прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 12 по 18 августа. Список обладателей грантов опубликуют до 25 августа.

4 июля 2025 года внесены изменения в Правила отбора претендентов и прохождения научных стажировок.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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