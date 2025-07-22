Тестирование в магистратуру стартовало в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
21 июля в стране началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Министерства науки и высшего образования страны, оно продлится до 10 августа. В этом году на комплексное тестирование для поступления в магистратуру было подано более 51 тыс. заявлений.
Наибольшее количество заявлений поступило на направления:
- "Педагогические науки";
- "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли";
- "Бизнес, управление и право".
Комплексное тестирование для поступления в научно-педагогическую магистратуру проводится в электронном формате и состоит из трех блоков:
- тест по иностранному языку;
- тест на определение готовности к обучению;
- тест по профилю группы образовательных программ.
На тестирование отводится три часа 55 минут. Пороговый балл – 75.
"Желающие поступить в профильную магистратуру сдают только тест по профилю групп образовательных программ. Пороговый балл составит 30", – говорится в сообщении министерства.
Прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 12 по 18 августа. Список обладателей грантов опубликуют до 25 августа.
4 июля 2025 года внесены изменения в Правила отбора претендентов и прохождения научных стажировок.
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