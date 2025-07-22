Тестирование в магистратуру стартовало в Казахстане

21 июля в стране началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства науки и высшего образования страны, оно продлится до 10 августа. В этом году на комплексное тестирование для поступления в магистратуру было подано более 51 тыс. заявлений.

Наибольшее количество заявлений поступило на направления:

"Педагогические науки";

"Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли";

"Бизнес, управление и право".

Комплексное тестирование для поступления в научно-педагогическую магистратуру проводится в электронном формате и состоит из трех блоков:

тест по иностранному языку;

тест на определение готовности к обучению;

тест по профилю группы образовательных программ.

На тестирование отводится три часа 55 минут. Пороговый балл – 75.

"Желающие поступить в профильную магистратуру сдают только тест по профилю групп образовательных программ. Пороговый балл составит 30", – говорится в сообщении министерства.

Прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 12 по 18 августа. Список обладателей грантов опубликуют до 25 августа.

4 июля 2025 года внесены изменения в Правила отбора претендентов и прохождения научных стажировок.