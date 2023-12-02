Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Саткалиев: Казахстан и Эмираты будут сотрудничать в области низкоуглеродной экономики

Казахстан и Эмираты будут сотрудничать в области низкоуглеродной экономики Фото: akorda.kz
Итоги встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева с министром инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом аль-Сувейди прокомментировал министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, сообщает Zakon.kz.
"Очень важный был сегодня подписан меморандум с корпорацией ADQ фондом "Самрук-Казына" и Министерством энергетики. Мы определили перспективные направления сотрудничества по направлению низкоуглеродной экономики. Мы для себя определили в районе 10 ГВт потенциал сотрудничества с данной корпорацией, которое будет включать в себя целый комплекс мероприятий", - сказал министр.

По его словам, это возможность строительства объектов возобновляемой энергетики, это системы улавливания и хранения углерода, это вопросы накопления энергии, это проекты энергоресурсосбережения.

"Это вопросы не только строительства объектов ВИЭ, но и других источников, которые могут считаться объектами низкоуглеродной энергетики. Это подготовка кадров, это развитие персонала, развитие науки, проведение научно-прикладных исследований", - пояснил Саткалиев.

Он отметил, что это соглашение является рамочным и даст возможность, в частности, предприятиям "Самрук-Казына", получить источник финансирования для реализации казахстанских инициатив.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ.

Читайте также

Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ
В Казахстане началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру
В Казахстане началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру
небо, облака, самолет
Зарубежные авиакомпании получили право выполнять полеты в крупные города Казахстана без ограничений
Лариса Черненко
Токаев Касым-Жомарт Казахстан ОАЭ
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Зима по расписанию: морозы до минус 21 градуса придут в Казахстан
Зима по расписанию: резкое похолодание до -21° ожидается в Казахстане
Казахстан тенге кредиты
Кому запретят брать кредиты в Казахстане
Киркоров оригинально поздравил дочь с днем рождения
Киркоров оригинально поздравил дочь с днем рождения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: