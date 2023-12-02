Саткалиев: Казахстан и Эмираты будут сотрудничать в области низкоуглеродной экономики

Итоги встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева с министром инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом аль-Сувейди прокомментировал министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, сообщает Zakon.kz.

"Очень важный был сегодня подписан меморандум с корпорацией ADQ фондом "Самрук-Казына" и Министерством энергетики. Мы определили перспективные направления сотрудничества по направлению низкоуглеродной экономики. Мы для себя определили в районе 10 ГВт потенциал сотрудничества с данной корпорацией, которое будет включать в себя целый комплекс мероприятий", - сказал министр.

По его словам, это возможность строительства объектов возобновляемой энергетики, это системы улавливания и хранения углерода, это вопросы накопления энергии, это проекты энергоресурсосбережения.

"Это вопросы не только строительства объектов ВИЭ, но и других источников, которые могут считаться объектами низкоуглеродной энергетики. Это подготовка кадров, это развитие персонала, развитие науки, проведение научно-прикладных исследований", - пояснил Саткалиев.

Он отметил, что это соглашение является рамочным и даст возможность, в частности, предприятиям "Самрук-Казына", получить источник финансирования для реализации казахстанских инициатив.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ.