Решение глобальной климатической проблемы требует активного участия всех стран ЦА

Снежный барс не только является символом природного богатства, культурного благосостояния, но также индикатором стабильности и здоровья горной экосистемы, которая занимает 1/3 глобальной территории.

На этот факт обратил внимание президент Кыргызстана Садыр Жаппаров в своем видеообращении на пленарном заседании "Климатические действия по сохранению горных экосистем, ледников и знаковых видов (снежный барс)" СОР28.

"Используя снежного барса в качестве индикатора, мы можем говорить о долгосрочном развитии региона с достаточными водными ресурсами, с сохранением ледников и высокогорных экосистем Гималаев, Гиндукуша, Памира, Тянь-Шаня, Алтая, а также Тибетского плато", – подчеркнул глава Кыргызстана.

При этом констатировал, что таяние ледников ведет к угрозе жизни миллиардов людей, причем данная проблема только ухудшается из года в год. В свою очередь страны Центральной Азии находятся на передовом фронте сохранения этой экосистемы. Для этого Садыр Жаппаров призывал всех объединить свои усилия.

Для развития эффективных стратегий в этом направлении и адаптации к изменению климата Кыргызстан сегодня инвестирует в научные исследования и сотрудничает с международными организациями, рассказал министр природных ресурсов, экологии и технического надзора республики Мелис Тургунбаев.

"Для нас крайне важно развернуть крупномасштабную программу на глобальном уровне по сохранению горных лесов, облесению горных хребтов", – отметил он.

По словам министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана, горные леса снижают температуру воздуха и обеспечивают сохранение ледников, в результате чего сохраняется климатический баланс.

Фото: пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов

Вместе с тем правительством Казахстана уже внедряются адаптационные меры к климатическим изменениям, сохранению биоразнообразия и устойчивому управлению экосистемами, подчеркнул министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев.

"И в этом мы сотрудничаем с международными агентствами, неправительственным сектором и гражданским сообществом", – пояснил он.

Кроме того, для обеспечения сохранения глобально значимого биоразнообразия в Казахстане была создана масштабная сеть особо охраняемых природных территорий общей площадью свыше 29.3 млн га, что составляет 10.7% от площади страны, добавил Ерлан Нысанбаев.

Он констатировал, что благодаря проводимым работам вопросы сохранения снежного барса были в определенной степени решены. Браконьерство и незаконная торговля дериватами снежного барса, наблюдавшиеся в Казахстане в 1990-х и начале 2000-х годов, в последние годы стали крайне редки.

Вместе с тем ряд вопросов остаются по-прежнему достаточно актуальными, обратил внимание министр экологии и природных ресурсов Казахстана.

При этом он отметил, что фактор беспокойства для животных создается массовым пребыванием населения в горах вблизи городов.

"В связи с этим перед нами встает задача по сохранению баланса между развитием экотуризма в особо охраняемых природных территориях и охраной животных", – сказал Ерлан Нысанбаев.

По его словам, другим вызовом остаются проблемы изменения климата, которые волнуют Казахстан. "Наша страна, как и другие страны Центральной Азии, относится к группе стран, наиболее уязвимых к изменению климата. В последние годы изменения проявляются в регионе все заметнее: растут колебания температуры, волновые явления холода и жары, все чаще происходит засуха, увеличивается нехватка воды", – отметил министр экологии и природных ресурсов Казахстана.

Вместе с тем решение глобальной проблемы, связанной с изменением климата, требует активного участия и вовлечения всех заинтересованных сторон, поэтому достижение данной цели напрямую зависит от нашей совместной и плодотворной работы, резюмировал он.

Страны, подобные Казахстану и Узбекистану, где более 20% занимают горные территории и 80% водных ресурсов поступает от соседних районов, больше всех испытывают последствия водного стресса, заметил министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов.

Фото: пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов

Он подтвердил, что страны ЦА предпринимают много усилий для решения экологических проблем, однако необходима более тесная координация и практическое взаимодействие по вопросам адаптации к изменению климата, внедрения чистых технологий, развития умного сельского хозяйства и водосбережения.

"Первое, мы предлагаем на платформе Центральноазиатского диалога по климату разработать стратегию адаптации отдельную для нашего Центрально-Азиатского региона", – заявил Азиз Абдухакимов.

Он считает, что странам Центральной Азии необходимо объединиться, чтобы активно принимать участие в разработке всех документов, связанных с созданием Фонда потерь и ущерба.

"Я думаю, активная поддержка этих механизмов нашими странами позволит нам более эффективно бороться с последствиями изменения климата", – сказал министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

В свою очередь в 2024 году Узбекистан готов провести конференцию на тему климатической миграции. "Я думаю, это большая проблема, которая должна стать актуальной для нас всех", – уверен он.

Помимо этого Узбекистан предлагает странам ЦА разработать с Международной организацией труда Программу зеленой занятости и организовать центр моделирования влияния изменения климата на занятость.





"Также мы приглашаем молодежь Центральной Азии и всех других стран принять участие в молодежной конференции КУБ на высоком уровне", – заключил Азиз Абдухакимов.

Напомним, что в этом году Кыргызская Республика отмечает 10-летие Глобальной программы по защите снежного барса и экосистем (GSLEP).