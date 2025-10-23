Снежный барс в объективе: редкие кадры загадочного хищника из заповедных зон Казахстана

23 октября – Международный день снежного барса, символа горных экосистем и дикой природы. Снежный барс – один из самых красивых и загадочных хищников на нашей планете, а также внесенный в Красную книгу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов рассказали, что согласно последним учетным данным, в Казахстане обитает примерно от 152 до 189 снежных барсов.

"На территории нашей страны этот редкий хищник обитает на территории 9 особо охраняемых природных территорий, включая национальные парки и заповедники". Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

К Международному дню снежного барса был подготовлен уникальный видеоматериал.

Кадры в нем были сняты с помощью фотоловушек, установленных на особо охраняемых природных территориях.

По разным оценкам, в дикой природе осталось менее 4 000-6 000 особей. Труднодоступные места обитания затрудняют точные подсчеты. Вид занесен в Красную книгу Казахстана и Международную Красную книгу (IUCN) со статусом "уязвимый вид" (Vulnerable).

Днем ранее, 22 октября, администрация Устюртского заповедника в своем аккаунте в Instagram разместила серию снимков редкого животного, занесенного в Красную книгу Казахстана, – устюртского архара.