Снежный барс в объективе: редкие кадры загадочного хищника из заповедных зон Казахстана
В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов рассказали, что согласно последним учетным данным, в Казахстане обитает примерно от 152 до 189 снежных барсов.
"На территории нашей страны этот редкий хищник обитает на территории 9 особо охраняемых природных территорий, включая национальные парки и заповедники".Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК
К Международному дню снежного барса был подготовлен уникальный видеоматериал.
Кадры в нем были сняты с помощью фотоловушек, установленных на особо охраняемых природных территориях.
По разным оценкам, в дикой природе осталось менее 4 000-6 000 особей. Труднодоступные места обитания затрудняют точные подсчеты. Вид занесен в Красную книгу Казахстана и Международную Красную книгу (IUCN) со статусом "уязвимый вид" (Vulnerable).
Днем ранее, 22 октября, администрация Устюртского заповедника в своем аккаунте в Instagram разместила серию снимков редкого животного, занесенного в Красную книгу Казахстана, – устюртского архара.