Казахстан стремится к снижению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году

К 2060 году перед нашей республикой поставлена задача по достижению углеродной нейтральности. Для этого в настоящее время в стране реализуются крупные проекты в рамках энергетического перехода.

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, выступая сегодня на 28-ой Конференции сторон ООН по изменению климата в Дубае (ОАЭ) в Павильоне Центральной Азии (COP28).

Крупные компании Казахстана, уже успешно реализующие проекты по достижению углеродной нейтральности, приняли участие в специально организованной в Павильоне Казахстана сессии "Привлечение инвестиций для устойчивого энергетического перехода и роль международных финансовых организаций в этом процессе". Среди них – "Freedom Holding Corp.", АО НК "КазМунайГаз", "Eurasian Resources Group" (ERG), "Hyrasia One". Также во встрече приняли участие руководители АО "Банк Развития Казахстана", Евразийского банка развития (ЕАБР), а также организаторы - МФЦА, "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" (МЦЗТИП), Министерство экологии и природных ресурсов РК.

Фото: Министерства экологии и природных ресурсов

Как отметил на сессии министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, в Казахстане в рамках Экологического кодекса начато внедрение процесса адаптации к изменению климата в 4-х наиболее уязвимых секторах экономики. Это водные ресурсы, сельское и лесное хозяйство, сокращение риска бедствий. Также ведется модернизация системы торговли выбросами, прорабатывается интеграция с Европейской системой торговли выбросами.

"Мы надеемся, что предпринимаемые Казахстаном меры будут способствовать замедлению и смягчению последствий изменения климата. Одним из элементов такого перехода являются возобновляемые источники энергетики, а также зеленый водород. Эти проекты сейчас активно реализуются в Казахстане, в том числе при поддержке зарубежных партнеров", - сказал министр Ерлан Нысанбаев.

Так, Freedom Holding Corp планирует инвестировать на международном и национальном уровнях 200 миллиардов тенге в ESG-облигации до 2027 года, сообщил на сессии главный исполнительный директор Тимур Турлов. По его словам, в феврале 2023 года АО "Фридом Финанс" заключило партнерское соглашение с Международным фондом спасения Арала в Казахстане, предоставив 16,6 млн тенге на финансирование проекта, координируемого "Qazaq Carbon".

Компанией АО НК "КазМунайГаз" также принята низкоуглеродная стратегия по снижению выбросов парниковых газов на 15% к 2031 году по сравнению с выбросами 2019 года. Объем инвестиций компании составляет 232 млн. долларов США, что позволит сократить выбросы углекислого газа на 1,1 млн. тонн, сообщил на сессии заместитель председателя правления Сериккали Брекешев.

Также "Hyrasia One", дочернее предприятие европейского холдинга SVEVIND Energy Group, работающего в сфере экологически чистых технологий, планирует строительство в Казахстане одного из крупнейших в мире предприятий по производству "зеленого" (экологически безопасного) водорода. Это завод по производству водорода мощностью до 2 млн тонн "зеленого" водорода, или 11 млн тонн "зеленого" аммиака в год.

ТОО "Евразийская Группа" планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году, а к 2035 году - снизить углеродный след на 20%, сообщил на встрече заместитель генерального директора компании Йохен Бербнер. Кроме декарбонизации производств, планируется развитие продаж "зеленых" металлов, максимальное использование потенциала рудных газов.

По словам министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева, также выступившего на данной сессии, сегодня компании из 13 стран участвуют в строительстве в Казахстане объектов солнечной, ветровой и гидроэлектроэнергии. Он отметил, что также подписаны масштабные, гигаватт-размера проекты с ведущими международными лидерами индустрии. Дополнительно планируется объявление конкурсов на 6 гигаватт, сообщил он.

Содействие при организации мероприятий в рамках павильона Центральной Азии на территории ЭКСПО-2020 оказали: Freedom Holding Corp., АО НК "КазМунайГаз", Eurasian Resources Group (ERG), Hyrasia One.