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До 2029 года Казахстан сократит выбросы парниковых газов

Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 02:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о Национальном плане развития страны до 2029 года, который был утвержден 30 июля 2024 года. В нем содержатся пункты об экологии, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства экологии, этот план включает в себя важные шаги на ближайшие годы, конкретно на 2024-2026 годы, чтобы улучшить экологическую ситуацию и адаптироваться к климатическим изменениям.

Основные направления работы:

  • Сокращение выбросов парниковых газов. В этой области планируется усиление системы контроля выбросами, что позволит уменьшить выбросы, вредные для климата.
  • Улучшение качества воздуха. С 1 января 2025 года крупные предприятия будут обязаны перейти на использование передовых экологически чистых технологий. Это означает, что они должны будут получить специальные экологические разрешения, которые требуют применения лучших доступных технологий для уменьшения загрязнения воздуха.

Перечисленные меры помогут снизить негативное влияние на окружающую среду и создать более здоровую и безопасную экологическую среду для граждан.

С другими пунктами Национального плана развития страны до 2029 года можно ознакомиться здесь.

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