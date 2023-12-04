Как трансформировать высшее образование – руководители 28 вузов РК прошли обучение

Каким должно быть высшее образование будущего, и готовы ли вузы к трансформациям.

Эти и другие темы стали главными в ходе масштабной программы по повышению квалификации руководителей вузов Executive University Leadership Program, организованной Высшей школой образования Назарбаев Университета.

Стартовав в апреле, она продлилась до декабря, и включала в себя 9 модулей, посвященных теории, инновационным технологиям и практическим инструментам, необходимым для эффективного управления вузами в условиях динамичной и все более усложняющейся среды.

Фото: АОО "Назарбаев Университет"

Обучение прошли топ-менеджеры 28-ми государственных вузов Казахстана. В мероприятии приняла участие вице-премьер Тамара Дуйсенова, отметившая необходимость обучения не только первых руководителей вузов, но и среднего менеджмента, тех, кто будет реализовывать планы.

Фото: АОО "Назарбаев Университет"

По словам декана Высшей школы образования Назарбаев Университета Аиды Сагинтаевой, одна из целей, стоящих перед школой – содействие системной трансформации вузов, переходу к новой модели управления ими через развитие лидерских и профессиональных навыков топ-менеджеров в образовании.

"Курс неслучайно был организован именно в Высшей школе НУ. У нас сильная база ученых и экспертов в образовании международного масштаба, развитая сеть сотрудничества с различными организациями образования на местном и международном уровне. ВШО НУ входит в топ 251-300 мирового рейтинга по версии Times Higher Education в категории "Образование", оценивающего лидерство вузов по таким дисциплинам как образование, подготовка учителей и академические исследования". Аида Сагинтаева

Каждый модуль обучения был посвящен разным процессам трансформации в университете, таким как: ценностные ориентации вузов, лидерство, пересмотр структуры университета и обеспечение качества академических программ.

"Часто руководители остаются наедине с проблемами своего вуза. В этом смысле программа была полезной для реального обмена опытом по конкретным вопросам в ходе наших встреч в течение почти 9 месяцев. Особенностью стало – взаимодействие с такими же практиками как и мы за пределами Казахстана, в топовых вузах Великобритании. Несмотря на наши структурные, страновые различия, мы убедились в том, что в мире перед всеми вузовскими менеджерами стоят общие вызовы – работа с меняющейся молодежью, общеглобальные проблемы, ЦУР, постпандемийные последствия. Поэтому такое обучение и обмен всегда актуальны", – отметила ректор Казахского национального женского педагогического университета Гульмира Канай.

В рамках курса ректора и проректора прослушали лекции национальных и международных экспертов в области высшего образования, представителей министерств, депутатов Парламента РК, работали по группам, решали практические задачи и делились опытом и кейсами о проделанной в вузах работе.

Фото: АОО "Назарбаев Университет"

Участники 8-го, международного модуля, смогли детально изучить лучшие практики британских высокорейтинговых университетов – Bath University, Reading Univiersty и Cardiff Metropolitan University.

"Группы, с которыми мы работали в Великобритании, проделали прекрасную работу по сбору большого количества информации, ее обработке и синтезу для создания рекомендаций как на уровне министерства, так и на институциональном уровне. Я и мои коллеги уверены, что университеты и министерство смогут добиться больших успехов в результате нашей совместной работы", – заявил Д-р Джон Дэвис, партнер программы.

По итогам заключительного модуля, 81 руководитель получил сертификат о прохождении курса из рук Министра науки и высшего образования Саясата Нурбека. Министр поблагодарил всех за активное участие и выразил надежду на то, что полученные по итогам выводы и идеи будут применены на практике.



Фото: АОО "Назарбаев Университет"