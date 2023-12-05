Более 40 лет в лесничем хозяйстве работает акмолинский потомственный лесник Кушпай Буканов

Директор Зерендинского филиала РГУ Государственный национальный природный парк "Кокшетау" Кушпай Буканов более сорока лет работает в сфере лесного хозяйства. Профессию он выбрал хорошо знакомую его семье, ведь наш герой потомственный лесовод, его родители всю свою жизнь трудились во благо

Кушпай Абулкаирович начинал трудовой путь с простого работника лесхоза и дослужился до руководителя. На сегодняшний день он пользуется большим уважением и авторитетом среди коллег. Наш сегодняшний герой рассказал почему выбрал эту профессию, о своем трудовом пути и отношении к работе.

Кушпай Буканов родился в 1964 году в Зерендинском районе, лесном кордоне "Малиновое", в семье лесника – потомственного лесовода. После окончания средней школы был принят в лесхоз в качестве рабочего пилорамы, именно тогда начался весь мой трудовой путь связанны с лесом. Далее, был призван в ряды вооруженных сил, после возвращения из армии, был принят в Зерендинский лесхоз в качестве лесника, и на этой должности проработал до 1993 года.

"Мой отец – Буканов Абулкаир Боканович, участник Великой отечественный войны, после возвращения с фронта поступил на работу в Зерендинский лесхоз в качестве лесника, где проработал на этой должности более 40 лет. Мать – Буканова Кульшай Абеновна так же проработала в лесном хозяйстве работником "Лесного питомника", ухаживала и выращивала разные виды лесных культур. С детства я вырос в атмосфере леса, всегда наблюдал за тем, с какой любовью родители заботились о природе, чтили ее законы, они привили мне любовь к лесу. Поэтому для меня всегда самое главное в данной сфере- любить свою работу, лес и природу. Еще когда учился в школе отец брал меня собой в лес, рассказывал и показывал работу лесника. В старших классах состоял в школьном лесничестве. С этих времен уже было принято решение, что в будущем буду работать в лесном хозяйстве. Никогда не жалел о сделанном выборе, люблю свою работу". Кушпай Абулкаирович

По его словам у родителей он перенял главные качества: терпение, труд и уроки на ошибках.

"Мои родители были очень трудолюбивыми и преданными своему делу людьми, они для меня настоящий пример отваги и патриотизма. Также все мои профессиональные навыки я перенял у отца, наблюдая за тем, как он работает", – вспоминает наш герой.

Он своими силами дослужился до руководителя филиала, на вопрос, качествами должен обладать лесник, чтобы стать директором он ответил так.

"Самое главное условие – искренне любить и уважать свою профессию, ведь это выбор когда -то сделанный мною самостоятельно. Также, думаю нужно относиться к работе с большой ответственностью. Уметь принимать сложности, которые возникают в процессе. Учитывать прежние ошибки и не допускать их в будущем. В целом, думаю нужна ответственность, большая любовь к своему делу и уметь составлять планы на будущее, чтобы улучшить процесс", – акцентировал Буканов.

По его мнению, самое важное в работе лесника – всегда быть на страже защиты леса.

"Иногда мы не можем контролировать поведение окружающих, к примеру отдыхающие либо туристы могут устроить пожар, выбросив окурок. Так же, есть те, кто устраивает стихийные свалки в лесу. В этом направлении мы с коллегами ведем комплексную разъяснительную работу, стараемся минимизировать подобны случаи. Так же, природный фактор является одним из непредсказуемых явлений, поэтому мы должны быть всегда на страже охраны Зерендинского лесного массива и быть готовыми оказать помощь в любой момент", – резюмировал Кушпай Абулкаирович.

Алма Байгужина