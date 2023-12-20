Механизатор из Акмолинской области более 40 лет посвятил труду в сельском хозяйстве
Фото: из личного архива Сергея Качанова
Сергей Качанов на протяжении многих лет трудится механизатором в селе Бузулук Есильского района. В сельском хозяйстве он как рыба в воде, и не понаслышке знает, что такое трудиться на полях, фермах и личном хозяйстве. Сергей Качанов вот уже более десяти лет в ТОО "Агро-Олдиви".
"За время весенне-посевной кампании выполняем объем работ более тысячи гектаров по предпосевной и посевной обработке почвы. Ежегодно на уборке зерновых молотим более 900,2 тонны зерна. В зимнее время года стараемся не расслабляться, занимаемся ремонтом и подготовкой техники к полевым работам. Как и у всех тружеников сельского хозяйства, работа на земле стала для него не просто работой, требующей от человека полной самоотдачи, упорства, знаний и желания получить какой-то результат, добиться успеха, а образом жизни", – акцентировал Сергей Качанов.
В трудовом коллективе Сергей Тихонович пользуется заслуженным авторитетом, проявляет личную инициативу при решении производственных задач и активно участвует в общественной жизни хозяйства.
Нелегкий и добросовестный труд Сергея Тихоновича заслуживает искренних слов благодарности и является примером для нынешней молодежи. Ведь он систематически повышает профессиональные знания и передает свой опыт молодым водителям. О нем хорошо отзываются молодые коллеги.
"На сегодняшний день государство особое внимание обращает на развитие сельской местности и регионов. Сергей Тихонович настоящий герой, один из тех кому небезразлична судьба аула – золотой колыбели нации, он тот кто связал свою жизнь с сельской местностью, благодаря кому на нашем столе каждый день есть хлеб, мясо, молоко и другие продукты. Вклад таких людей в обеспечение продовольственной безопасности региона, страны и в повышение экспортного потенциала и имиджа страны неоценим".Коллега по работе Ахметжан Бейсембаев
Как говорит сам Сергей Тихонович, в нашей стране очень ценится труд работников сельскохозяйственной сферы, чему он очень рад.
"Меняются эпохи, но значимость работы в сельском хозяйстве только возрастает. Любовь к земле, преданность своей родине, верность долгу – эти качества всегда являлись составляющими богатства Казахстана. В стране ценится труд земледельца. А люди, работающие на ней, пользуются всеобщим уважением. Их недаром называют кормильцами страны. Это очень высокое и почетное звание. Плодами их труда ежедневно пользуется каждый человек".Сергей Качанов
Труд – это основа всех основ. Наверное, сама судьба связала Сергея Тихоновича с землей, техникой. В его трудовой биографии было все: и ранние, до зари, подъемы, и ночные смены.
Напомним, что я уходящем году акмолинские аграрии при уборке намолотили более 3 млн. тонн зерна. В посевной кампании приняли участие 29 тысяч зерноуборочных комбайнов, тракторов, грузовых автомобилей, а также 2,6 тыс. жаток. В этом году приобретено более 1,5 тыс единиц сельхозтехники на сумму 43,7 млрд тенге.
К слову, Акмолинская область производит четверть выращиваемой в Казахстане пшеницы. Это крупнейший зерновой клин в республике. Ежегодно производится около четверти зерна страны, при этом, областью полностью обеспечиваются внутренние потребности в зерне, семенах и кормах.
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