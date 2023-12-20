Механизатор из Акмолинской области более 40 лет посвятил труду в сельском хозяйстве

"За время весенне-посевной кампании выполняем объем работ более тысячи гектаров по предпосевной и посевной обработке почвы. Ежегодно на уборке зерновых молотим более 900,2 тонны зерна. В зимнее время года стараемся не расслабляться, занимаемся ремонтом и подготовкой техники к полевым работам. Как и у всех тружеников сельского хозяйства, работа на земле стала для него не просто работой, требующей от человека полной самоотдачи, упорства, знаний и желания получить какой-то результат, добиться успеха, а образом жизни", – акцентировал Сергей Качанов.





В трудовом коллективе Сергей Тихонович пользуется заслуженным авторитетом, проявляет личную инициативу при решении производственных задач и активно участвует в общественной жизни хозяйства.





Нелегкий и добросовестный труд Сергея Тихоновича заслуживает искренних слов благодарности и является примером для нынешней молодежи. Ведь он систематически повышает профессиональные знания и передает свой опыт молодым водителям. О нем хорошо отзываются молодые коллеги.