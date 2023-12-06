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Центр для особенных детей Усть-Каменогорска стал лучшим в республике

Центр для особенных детей Усть-Каменогорска стал лучшим в республике Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск
Итоги ежегодного конкурса среди центров и кабинетов поддержки инклюзии подвели в фонде "Камкорлык". В номинации "Лучший центр для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями "Қамқорлық" стал начавший свою работу в 2022 году центр в городе Усть-Каменогорске.
По инициативе акимата Усть-Каменогорска центр социальной поддержки был перепрофилирован на работу с особенными детьми. Городская администрация обеспечила ремонт здания и прилегающей территории, а при помощи фонда были организованы оснащение по современным стандартам и обучение персонала.
Центр для особенных детей Усть-Каменогорска стал лучшим в республике

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск

Я уверена, что это заслуженная победа. Наши сотрудники демонстрируют прекрасный энтузиазм в работе, постоянно совершенствуются, а главное – любят детей, - рассказывает руководитель центра Сания Аубакирова.
Центр для особенных детей Усть-Каменогорска стал лучшим в республике

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск

По словам акима города Жаксылыка Омара, запрос на подобные организации в городе ощущался давно.
"В городе около двух тысяч детей, нуждающихся в специализированной помощи. Но услуги частных фондов далеко не всем по карману. Благодаря новому центру, мы смогли дать бесплатную помощь 130 ребятам", – говорит аким.
По словам Жаксылыка Омара. Успешный опыт нового центра обязательно будет масштабироваться в ближайшие годы.

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