Центр для особенных детей Усть-Каменогорска стал лучшим в республике

Итоги ежегодного конкурса среди центров и кабинетов поддержки инклюзии подвели в фонде "Камкорлык". В номинации "Лучший центр для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями "Қамқорлық" стал начавший свою работу в 2022 году центр в городе Усть-Каменогорске.

По инициативе акимата Усть-Каменогорска центр социальной поддержки был перепрофилирован на работу с особенными детьми. Городская администрация обеспечила ремонт здания и прилегающей территории, а при помощи фонда были организованы оснащение по современным стандартам и обучение персонала.

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск

Я уверена, что это заслуженная победа. Наши сотрудники демонстрируют прекрасный энтузиазм в работе, постоянно совершенствуются, а главное – любят детей, - рассказывает руководитель центра Сания Аубакирова.

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск

По словам акима города Жаксылыка Омара, запрос на подобные организации в городе ощущался давно.

"В городе около двух тысяч детей, нуждающихся в специализированной помощи. Но услуги частных фондов далеко не всем по карману. Благодаря новому центру, мы смогли дать бесплатную помощь 130 ребятам", – говорит аким.