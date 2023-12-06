Аким Алматы вручил призерам Сурдлимпиады сертификаты на получение квартиры

Аким города Алматы Ерболат Досаев наградил медалистов 24-ой Сурдлимпиады.

За занятое 1-ое место борцу по вольной борьбе Хайратхаану Шонку аким города вручил сертификат на трехкомнатную квартиру.

Асылжан Тажиев, серебряный призер Сурдлимпийских игр по греко-римской борьбе, получил 2-комнатную квартиру.

Нурмухаммеду Алдибеку, серебряному призеру по дзюдо и бронзовому призеру в командном зачете, подарили 2-комнатную квартиру.

Асель Максутовой, Шаяхмету Канапиянову, Ермеку Жанибекулы, Асхату Адамбаеву, завоевавшим бронзовые медали в составе сборной по дзюдо и в командном зачете, вручили сертификаты на 1-комнатные квартиры.

Бронзовому призеру Сурдлимпиадных игр по легкой атлетике Рауану Бейсебаю также вручили сертификат на 1-комнатную квартиру.

Напомним, с 1 по 15 мая в г. Кашиас-ду-Сул (Бразилия) прошли XXIV Сурдлимпийские игры, в которых приняли участие 2500 спортсменов из 73 стран мира. В медальном зачете Казахстан занял 13 позицию, завоевав 11 медалей. Из них 2 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых наград. В состав национальной сборной Казахстана вошли 57 спортсменов, из них 12 – спортсмены спортклуба "Алматы" для людей с ограниченными возможностями управления спорта г. Алматы, которые соревновались по 5 видам спорта (дзюдо, греко-римская и вольная борьба, плавание, легкая атлетика).