Жилищные сертификаты и ключи от новых автомобилей подарили призерам Олимпийских игр из Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с алматинскими спортсменами – участниками Олимпийских игр, которые прошли в Париже.

Глава мегаполиса поздравил спортсменов и тренеров с успешным выступлением, в том числе серебряного призера Олимпиады – гимнаста Наримана Курбанова, бронзовых призеров – дзюдоиста Гусмана Кыргызбаева, боксершу Назым Кызайбай и спортсменов по пулевой стрельбе Александру Ле и Ислама Сатпаева.

Фото: акимат города Алматы

"Приятно отметить, что спортсмены Алматы в составе национальной сборной принесли в копилку наибольшее количество медалей для Казахстана. Благодаря вашему таланту, упорству и трудолюбию вы достигли значимых, исторических побед, заслужили искреннее уважение казахстанцев и внесли свой весомый вклад в развитие мирового спорта. Вы являетесь ярким примером отношения к своему любимому делу и к своей стране", – отметил аким Алматы.

Ерболат Досаев вручил Нариману Курбанову сертификат на двухкомнатную квартиру, а Гусману Кыргызбаеву, Назым Кызайбай, Александре Ле и Исламу Сатпаеву – на однокомнатные. Кроме того, спортсменам подарили денежные сертификаты по 5 и 4 млн тенге и ключи от новых автомобилей. Наряду с сертификатом на жилье от акимата Нариману Курбанову за счет спонсоров была подарена еще одна квартира.

Фото: акимат города Алматы

Денежными сертификатами были поощрены все алматинские спортсмены, представлявшие страну на Олимпиаде, и тренерский состав.

Присутствовавшие на встрече олимпийцы подчеркнули, что тронуты поддержкой алматинцев и всего казахстанского народа, без которой не было бы и их побед, и которую они ощущали на протяжении всей игры. Также они поблагодарили главу города Ерболата Досаева за внимание со стороны акимата.

Фото: акимат города Алматы

Напомним, на XXXIII летних Олимпийских играх, которые проходили с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже, спортсменами из Алматы завоеваны четыре медали: одна серебряная и три бронзовые награды.

От компаний спонсоров Astana Motors и Orbis Auto Нариман Курбанов получил автомобиль Hyundai Santa Fe, Гусман Кыргызбаев и Ислам Сатпаев кроссоверы Hyundai Tucson, Назым Кызайбай и Александра Ле внедорожники Zeekr X.