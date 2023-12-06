Казахская Академия питания выступила против увеличения трансжиров в пищевых продуктах

Последние полгода в Казахстане активно обсуждалась идея изменить действующий в стране единый для государств ЕАЭС техрегламент для масложировой продукции и разрешить использование промышленных трансжиров в пищевых продуктах до 20% вместо нынешних 2%, сообщает Zakon.kz.

Трансжиры (трансизомеры жирных кислот) являются крайне опасными для здоровья соединениями, тем не менее этот вопрос был вынесен на голосование пяти стран, входящих в ЕАЭС, на заседании Консультативного комитета по техническому регулированию.



В ходе данного заседания представители всех стран согласились с тем, что менять техрегламент нельзя и все основания для исключения отдельных продуктов из нормирования по содержанию трансжиров в масложировой продукции и, в частности, в маргаринах и спредах, полностью отсутствуют.

Как отмечают эксперты, проблема в том, что трасжиры не усваиваются организмом человека и накапливаются в основном у женщин в грудных железах, а у мужчин – в простате, вызывая онкологию соответствующих органов и бесплодие. Также трансжиры способствуют росту сердечно-сосудистых и раковых заболеваний, резко повышают опасность тромбозов, инфарктов, инсультов и диабет, а также проблем с обменом веществ.

Эксперты задаются вопросом: если трансжиры настолько опасны, то зачем тогда тема повышения их содержания в пищевых продуктах вообще обсуждается? Ответ очень прост. Трансжиры – это коммерчески очень выгодный компонент, позволяющий в разы снизить себестоимость популярных масложировой продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий. Поэтому этот вопрос и лоббируется отдельными производителями, которые своими доходами озабочены больше, чем здоровьем потребителей.

В свете активного обсуждения данной темы Казахская Академия питания (КАП) выступила с официальным разъяснением о вреде трансжиров. В документе, в частности, отмечается, что трансжиры часто называют бичом XX века, поскольку они относятся к одним из самых вредных компонентов, поступающих в организм с пищей. Никакого продукта, способного нейтрализовать трансжиры или минимизировать их вред, не существует. Поэтому отказ от продуктов с их содержанием – единственный способ избежать вреда. В связи с этим ВОЗ настаивает на полном устранении трансжиров из продуктов питания и заменой их альтернативными источниками жира.

Самый титулованный в Казахстане ученый-нутрициолог, президент Казахской академии питания, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН и НАН РК Торегельды Шарманов так прокомментировал опасность трансжиров:

"Вопрос вреда трансжиров изучен учеными всего мира достаточно хорошо. На сегодня абсолютно достоверно доказан вред трансжиров для человека. Поэтому все всем мире вводят законодательные ограничения на содержание транжиров в пищевой продукции. Эти ограничения были установлены на основе медицинских исследований, подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения. Регулирующие органы FDA в США и EDA в странах Евросоюза также ограничивают содержание трансжиров 2%-ми в масложировой продукции и рекомендуют вообще отказаться от их использования в интересах здоровья населения. Страны ЕАЭС, введя такие же ограничения (максимум 2% гидрогенизированных трансжиров в продукте), идут уже проверенной дорогой, приведя нормы в соответствие со стандартами ВОЗ. Это эффективная мера защиты нашего населения и данные стандарты обязательны к соблюдению всеми производителями на территории ЕАЭС", – отметил Торегельды Шарманов.

Такая же планка в 2% по трансжирам в пищевой продукции установлена и в Казахстане, как и в других государствах-членах Евразийского экономического союза с января 2018 года. Был разработан пакет мер по поэтапному исключению трансжирных кислот промышленного производства из состава пищевой продукции. Сам техрегламент, ограничивающий содержание трансжиров до 2%, был принят еще в 2011 году. Тогда же был установлен переходный период, потому что пищевой промышленности нужно было время, чтобы перестроиться на новые технологии для производства. Требовалось проведение реконструкции и модернизации оборудования, и подавляющее большинство казахстанских предприятий выполнило эти требования и обновили собственные производственные мощности.

Казахская Академия питания отмечает, что во многих развитых странах пошли дальше и уже ввели полный запрет на использование и содержание трансжиров, это такие страны как Швейцария, Австрия, Исландия, Венгрия, Норвегия, Швеция, Дания.

С каждым днем людей, знающих об опасных свойствах трансжиров, становится все больше, но недобросовестные производители, чтобы не терять покупателей своей продукции, находят все новые способы маскировки этого вредного ингредиента. В составе продукта могут встречаться завуалированные названия, которые, по сути, являются трансжирами: гидрогенизированный жир; гидрогенизированное масло; частично гидрогенизированный жир. Единственный способ минимизировать употребление трансжиров – исключить их из промышленного производства продуктов питания, предупреждает Казахская Академия питания.

Что касается пальмового масла, то оно не содержит трансжиров вопреки распространенному заблуждению, отмечается в разъяснении Казахской Академии питания. В отличие от жидких растительных масел оно не нуждается в гидрогенизации. Благодаря высокому содержанию насыщенных жирных кислот (до 50%) пальмовое масло естественным образом сохраняет твердость при комнатной температуре. Поэтому оно стало альтернативой гидрогенизированным жирам как более полезное и безопасное сырье для производства масложировой продукции. Если в состав продукта входит пальмовое масло, то однозначно в нем нет трансжиров, подчеркивает КАП.

Казахская Академия питания считает, что вопрос нормирования трансжиров в масложировых продуктах не должен быть экономическим, он находится исключительно в плоскости безопасности потребителей. Цель их ограничения – защита здоровья населения.

"У государства на первом месте должна быть забота о здоровье нации, в том числе защита людей от вредных продуктов питания, и лишь потом экономическая выгода бизнеса", – заключил президент Казахской академии питания академик Торегельды Шарманов.